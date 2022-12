El alcalde de La Victoria estuvo casado con la actriz durante ocho meses. | Fuente: RPP

Clementina Carrasco, abogada de Vanesa Terkes, aseguró este viernes que el alcalde de La Victoria, George Forsyth, intenta que su defendida acceda a firmar un documento de separación mutua, luego de que terminaran su matrimonio.

En declaraciones a la prensa la abogada comentó que Forsyth coacciona a Terkes para que le firme el documento, lo cual calificó como un “acto cobarde”. Agregó el documento incluye asistencia económica para la actriz, con quien estuvo casado 8 meses.

“El señor Forsyth está coaccionando a la señora Vanessa Terkes para que ella le firme un documento de separación mutua para poderla asistir económicamente, eso ya es el extremo de un acto cobarde”, dijo.

Maltratos de Forsyth

Tras la presentación de Terkes esta tarde en el Corte Superior de Justicia de Lima, la abogada explicó varios de los episodios por los que la actriz decidió proceder con la denuncia en contra del alcalde.

Según explicó hubo varios momentos en los que Forsyth llegaba en “estados catatónicos de alcohol” y pese a los consejos que ella le brindaba, siempre le respondía de mala forma diciéndole que no se meta.

“Ella siempre le decía que es una figura pública, que es un alcalde que no puede exponerse a que le pase algo con todas las amenazas que ellos han recibido y además la mala imagen, que tiene una imagen que cuidar y él le respondía que no se meta, que no es su vida, que no le interesa, que se calle”, dijo.

