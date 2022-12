Yuri se pronuncia en contra del feminismo. | Fuente: Instagram

México es uno de los países en los que la violencia machista golpea con más fuerza a las mujeres. En lo que va del 2019, ya han ocurrido más de 1000 feminicidios y las recientes denuncias de violación por parte de menores de edad a policías ha tenido como consecuencia que las mujeres mexicanas protesten en la calle exigiendo justicia.

Sobre esta situación se ha pronunciado la cantante de “Ya no vives en mí”, Yuri, para marcar distancia del feminismo, movimiento político social y cultural que busca la equidad entre hombres y mujeres.

“No soy feminista. Creo que soy una persona que valora a la mujer, que piensa que las mujeres tienen un valor que nos otorga dios pero no somos más ni menos que el hombre. Estamos en condiciones de igualdad: la mujer tiene una función y el hombre tiene una función. Cuando la mujer se mete a hacer la función del hombre, fracasa; y cuando el hombre se mete a la función de la mujer, fracasa”, dijo la cantante en entrevista con el El Universal.

Asimismo, la cantante fue consultada sobre las feministas que actualmente protestan en su natal México, debido a la violencia machista que cobra vida año tras año en dicho país. Al respecto, Yuri aseguró que hay otras formas de levantarse para lograr un propósito.

“Las mujeres se levantan, muchas veces, porque las leyes de México no funcionan como deberían. Pero creo que hay otras formas de levantarse para conseguir las cosas. No creo que el método de las feministas sea el mejor. Creo que así no se consigue nada”, aseguró.

EL DIVORCIO

La cantante, quien ha revelado ser muy religiosa, admite no obstante que no cree en el divorcio, así lo deja entrever en su más reciente tema “Una mentira más”, que ha grabado junto a la cantante Natalia Jiménez.

“La mujer engañada no es un tema que me gusta tocar tan seguido pero es una realidad. Si acepté hacer esta canción es por un pretexto para decir a las mujeres que se amen, que no tienen que estar con un hombre que las engaña”, acotó.

