Mauri Stern y Fey mantuvieron un romance entre 1993 y 2002. | Fuente: Instagram

Mauri Stern rompió su silencio sobre Fey y la relación amorosa que tuvieron entre 1993 y 2002. En declaraciones de la famosa cantante que datan de noviembre del año pasado, confiesa que le tardó mucho tiempo darse cuenta que había sido usada en su pasado romance.

“Esta persona lo que quería es totalmente seguir trabajando conmigo, que yo siguiera de su artista, porque le importaba más el trabajo que yo como persona. (…) Ni siquiera éramos compatibles como seres humanos, es muy chistoso, hubiera estado mejor puro trabajo”, contó intérprete de “Azúcar amargo” en una conversación con el comediante Yordi Rosado.

Cuando el presentador le consultó si se había sentido utilizada por su expareja, Fey lo reafirmó: “Claro, después de muchos años, porque para aceptar que te usaron… ¡uf!, te duele muchísimo. No sabes lo doloroso que es, como mujer, sentir que no te están queriendo presumir… lo corté por teléfono, me fui a vivir a Los Ángeles”.

MAURI STERN HABLA DE FEY

Frente a la polémica que levantó las pasadas confesiones de la artista mexicana, Mauri Stern se refirió a su tiempo juntos. “Fey y yo tenemos un pasado maravilloso, exitoso y, de manera personal, muy bueno Como toda pareja que termina, siempre hay lastimaduras. Ella y yo, personalmente, las limpiamos en su momento”, dijo a El Comercio.

Stern, quien actualmente se ha convertido en jurado de “Yo Soy”, aclaró que todo lo que pudo ocurrir en su juventud está perdonado. Admite haber aspirado por mucho, pero tiene la consciencia tranquila de que todavía ese trato amical se mantiene entre ambos a pesar de los años de distancia.

“Nos perdonamos las cosas que habríamos hecho en nuestra juventud donde tuvimos mucho éxito, y eso no es nada fácil”, aseguró el ex integrante de la banda Magneto. “Teníamos veintitantos años y creamos un fenómeno tan grande como el de Fey (la artista). Es muy difícil”.

“Todo eso para mí está perdonado. Yo tal vez fui ambicioso y es parte de mi persona. Sé que fue demasiado trabajo, pero también fue demasiado éxito. Yo tengo mi corazón contento, tranquilo y la onda entre nosotros, dentro de mí, es buena”, agregó Mauri Stern.

