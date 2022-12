Lina Marulanda fue actriz y modelo colombiana que participó en 'Yo soy Betty, la fea'. | Fuente: Minuto de Colombia

“Yo soy Betty, la fea” es una de las novelas colombianas más famosas que existen. Si bien se estrenó hace más de 20 años, volvió con fuerza a través de la plataforma de Netflix donde pudimos recordar el intenso amor entre Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.

Se sabe que el personaje de Don Armando era todo un mujeriego por lo que siempre estuvo rodeado de modelos de Ecomoda. Si bien aparecieron muchas chicas a su alrededor, hubo una que llamó bastante la atención: Lina Marulanda.

Esta joven hizo el papel de una de ellas y fue una de las vitrinas más importantes para su carrera ya que después de aparecer en “Yo soy Betty, la fea”, condujo algunos programas como el noticiero de CM& y el bloque internacional de Caracol Noticias.

Al parecer, estaba en el punto más alto de su trayectoria, sin embargo, decidió quitarse la vida. Marulanda se dejó caer desde la ventana del baño debido a que sufría una fuerte depresión. Antes de tomar esta fatídica decisión, dejó una carta a su familia.

LA CARTA DE DESPEDIDA

Fue en el 2010 que los noticieros colombianos confirmaron la muerte de la modelo y hasta el día de hoy, muchos de sus seres queridos y fanáticos se preguntan qué había pasado realmente para que se suicidara.

Un año después de su muerte, los familiares de Lina Marulanda ofrecieron una entrevista a la revista Cromos de Colombia donde comentaron sobre la carta de despedida que había dejado la actriz antes de quitarse la vida.

“Una carta me escribió a mí y al papá. Ella sí me mostró, pero un pedacito y yo lloré esa noche y le pregunté: “¿Pero por qué escribes eso, mi vida?”. Y ella me dijo: “Porque yo los amo mucho y si en algún momento les hice algún daño, quiero pedirles perdón””, comentó Paulina, hermana de la modelo.

Por otro lado, Beatriz, su madre, confesó que Lina le dejó su diario. “Ella todo el tiempo habla del amor y de la soledad. También escribe de cómo la falta de amor va afectando a una persona, sin que la otra se dé cuenta. Ella habla mucho de eso, hace mucho énfasis en el amor, en el vacío, en la soledad. Lo que vivió ella”, aseguró en ese entonces.

Este 2020 se cumplen 10 años sin Lina Marulanda y hasta el día de hoy, su partida sigue afectando a su familia y a sus fanáticos.

Te sugerimos leer