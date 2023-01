Ángel López y la cruz de 'A puro dolor': 'Me amarra al pasado y no quiero que mi trayectoria se estanque'. | Fuente: Captura de pantalla

Ángel López, uno de los recordados vocalistas de ‘Son by Four’, llegó al Perú para ser parte de “Yo Soy”. El primer programa donde se anunció su llegada cantó uno de sus temas más exitosos: “A puro dolor”.

Sin embargo, el artista puertorriqueño quiere dejar atrás esta canción que marcó un hito en la historia musical ya que estuvo más de un mes como la favorita en la revista Billboard.

En conversación con RPP Noticias, Ángel López reveló que quiere marcar un antes y un después con “A puro dolor”, sin embargo, agradece que haya sido de impulso en su carrera, pero espera ser reconocido con sus demás temas.

“A PURO DOLOR” ES PARTE DEL PASADO

Ángel López tiene sentimientos encontrados sobre esta canción ya que, a pesar de que la tiene “tatuada en su alma” porque lo dio a conocer globalmente, cree que lo estanca en su larga carrera artística.

“Aparte de cantar este tema compuesto por el maestro Omar Alfano, me siento restringido a lo que la gente siempre percibe”, aseguró el exintegrante de 'Son by Four'.

Si bien cuenta con más canciones como ‘El amor y el odio’, ‘Hasta cuando’ con Baby Ranks, ‘Mis ojos lloran por ti’ con Big Boy, y ‘Más de mí’ con Tony Succar, la gente relaciona a Ángel López con el éxito 'A puro dolor’:

“La trayectoria se restringe. A mis 31 años de experiencia abarca muy bien en cuanto a lo que es música. Me amarra al pasado y yo creo que el pasado es bueno en algunos momentos, no para artistas que quieren continuar”, aseguró.

"A puro dolor", el tema que marca un antes y un después en la carrera de Ángel López, exvocalista de 'Son by Four'. | Fuente: RPP Noticias

SU COLABORACIÓN CON TONY SUCCAR

Después de que Tony Succar ganó dos Latin Grammy -a Mejor Álbum de Salsa por su disco "Más de mí" y como Productor del Año- Ángel López asegura que formar parte de estos reconocimientos es un escalón más en su carrera y le gustaría que la gente lo reconozca.

“Colaborar con Tony Succar nos ha dado un premio, que, de las cuatro nominaciones, ganó dos y siento que eso me certifica porque, aparte de lo que la gente conoció de 'Son By Four', yo ya me divorcié de ello, ahora estoy construyendo mi legado”, contó.

Tras formar parte de ello, Ángel López espera que sus fanáticos puedan indagar más de él en las plataformas digitales: “El ‘problema’ es que yo vivo con “A puro dolor”, aunque yo no quisiera, lo tengo que hacer porque es mi carta de presentación, pero exhorto a la gente a que chequeen en YouTube que tengo más música”, sostuvo.

