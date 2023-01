Yalitza Aparicio habla sobre feminismo, racismo y sobre su aparición en distintas campañas de publicidad. | Fuente: Instagram

Yalitza Aparicio ha marcado un precedente en la industria cinematográfica: no solo ha sido elogiada por la crítica por su rol protagonista en la cinta de Alfonso Cuarón, “Roma”, sino que ha sorprendido por su inteligencia en los discursos brindados en conferencias feministas y de apoyo a las mujeres indígenas mexicanas.

Es así que durante el foro “He For She” del Tecnológico de Monterrey, la actriz de 25 años ha revelado que, a partir del éxito de la cinta “Roma”, ha sido víctima de ataques por su origen étnico.

"Si yo en algún momento hubiera dicho 'Pues no estoy aguantando estas críticas y mejor me regreso a donde estaba, que estaba mejor en donde nadie me decía nada, donde todos me apoyaban', era como decirles a las personas que estaban confiando en mí que se tienen que rendir", comentó.

Antes del éxito y de protagonizar la portada más exitosa de la historia de la revista Vogue Latinoamérica, Yalitza era profesora de primaria. El hecho de que haya sido su primera y única actuación, que la llevó a ser nominada al Premio Óscar 2019 tuvo como resultado que recibiera ataques en redes sociales. Aparicio asegura que ha afrontado una “triple opresión” por ser mujer, indígena y de bajos ingresos, algo que no le impide luchar para salir adelante.

"Al fin y al cabo no te conocen. Como dijera una frase por ahí: 'Conocen tu nombre, pero no tu historia'. Por eso voy a seguir aquí. Voy a demostrarles que sí se puede. Siempre me ha encantado llevarle la contraria al mundo", expresó.

CARRERA EN ASCENSO

Si bien es la primera película de la joven oaxaqueña, su lucidez ha sorprendido a muchos, lo que la ha llevado a aparecer en varias campañas publicitarias, cadenas comerciales mexicanas e inclusive ha captado la atención de diseñadores de moda internacionales.

Y es que no aceptar la diversidad es resistirse al cambio, y Aparicio está dispuesta a “demostrarle a México y al mundo” que se deben respetar a las personas y sus identidades. Para la actriz, su presencia en campañas publicitarias inspira a las personas, puesto que ven un rostro distinto y se animan a perseguir sus verdaderos sueños.

Además, entre risas, Aparicio aseguró que es una “mujer feminista chapadita a la antigua”, que persigue la equidad de género y que no se siente superior ni inferior a ninguna mujer.

