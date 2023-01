Jada Pinkett admite frente a Will Smith que le fue infiel y el actor lo confirma. | Fuente: Instagram

Jada Pinkett admitió frente al propio Will Smith que fue infiel en su relación, y mantuvo un romance con el joven rapero de 27 años, August Alsina. En su programa emitido por su cuenta de Facebook, “Red Table Talks”, todos sus fanáticos fueron testigos de esta escena.

Después de que el cantante diera a conocer que mantuvo un affaire con la conductora del programa, la también actriz salió al frente para confirmar esta noticia. Además, aseguró que su esposo tenía conocimiento de ese pasaje en su vida.

Tanto Jada Pinkett como Will Smith se sentaron frente a frente para tocar el tema: “Creo que debes decir de manera clara qué pasó”, dijo Will. “¿Sobre qué?”, respondió ella, entonces él añadió: “Nosotros decidimos que íbamos a darnos nuestro espacio… ¿y qué pasó?”. “Sí, y entonces yo me metí en enredo con August”, confesó Jada.

Continuando con la conversación, Will le cuestiona entre risas: “¿Un enredo? Una relación…”, calificó. Por ello, la pareja confesó que hace unos cinco años habían terminado su romance por lo que la actriz rehízo su vida con el rapero:

“Hace 4 años y medio o 4 empecé una amistad con August. De hecho, nos volvimos muy amigos. Todo empezó porque él necesitaba ayuda. Yo quería ayudarlo con su salud, con su estado mental. Y yo también tenía mucho dolor, me sentía destruida y en el proceso de esa relación me di cuenta de que no se puede encontrar felicidad fuera de ti mismo”, narró.

“¿Y luego qué hiciste, Jada?”, replicó el actor. “A medida que pasaba el tiempo, me metí en otro tipo de enredo con August. Solo quería sentirme bien. Había pasado tanto tiempo desde que no me sentía bien. Y fue una alegría ayudar a sanar a alguien”, aseguró Jada.

A pesar de ello, la pareja terminó por aclarar que pudieron superar este episodio en su vida y aseguraron que ya llevan más de 20 años juntos.

