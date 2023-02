Whoopi Goldberg se pronunció sobre la supuesta infidelidad del periodista español Alfonso Merlos. | Fuente: Composición

Whoopi Goldberg habló este viernes en su programa televisivo "The View" sobre el momento en el que una mujer desnuda apareció detrás de un tertuliano español durante una conexión en directo que ha provocado el alboroto mediático conocido como "Merlos Place". "Hablando sobre pilladas de televisión en directo (...). El comentarista español Alfonso Merlos elevó el nivel cuando apareció una mujer semidesnuda caminando en el fondo durante su conexión. ¡Aparentemente ella no es su mujer ni su novia!", exclamó la ganadora de los premios Oscar, Grammy, Emmy y Tony. La protagonista de "Sister Act" introdujo así la imagen viral en su tertulia matinal, que congrega a una media de 2,5 millones de espectadores cada día y es uno de los magazines más populares de la televisión estadounidense. Curiosamente, sin tener más conocimiento del tema, Goldberg insinuó que la escena pudo haber sido un montaje intencionado, algo que han planteado varios periodistas de la crónica social española. "Saben, yo creo que él hizo esto porque quería que lo descubrieran. ¿Por qué ibas a estar con ella en el apartamento, y con qué razón, mientras participas en la emisión en directo?", cuestionó la actriz. "Creo que hay un juego psicológico, del que quizás no somos conscientes, por el que quería ser pillado", aseguró Goldberg.

A continuación, Meghan McCain, hija del fallecido senador John McCain, comentó que "era una manera muy embarazosa de descubrir una infidelidad". La escena, que ha llenado de comentarios las redes sociales y ocupado horas en los programas de entretenimiento de la televisión española, también ha llenado titulares en tabloides de Estados Unidos como el sensacionalista TMZ, The New York Post o la cadena conservadora Fox News. Asimismo, Goldberg habló antes de otra imagen que ha llamado la atención de los espectadores esta semana, cuando un reportero de la cadena ABC dio una noticia en directo sin pantalones. El programa "The View" es un formato estrenado en 1997 y que ha contado con invitados como el expresidente de EE.UU. Barack Obama. Por su parte, Goldberg es especialmente popular por su papel en "Sister Act" y además es una de las pocas artistas que han ganado los cuatro premios más importantes de las artes escénicas en Estados Unidos: Oscar (cine), Grammy (música), Emmy (televisión) y Tony (teatro). EFE.