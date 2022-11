Whoopi Goldberg realizó un cruel comentario sobre el cuerpo de Mariah Carey. | Fuente: Instagram

Todo indica que, a sus 63, Whoopi Goldberg no busca halagar a ninguna mujer, o al menos así lo ha demostrado durante el último año. Todos recordamos cuando criticó a la actriz Bella Thorne, luego de que esta decidiera publicar las fotos íntimas que estaban siendo utilizadas por un hacker para extorsionarla.

“Si eres famosa, no me importa la edad que tengas, no te tomas fotos desnuda”, cuestionó la presentadora de televisión Whoopi Goldberg, comentario que despertó la indignación de quienes defienden los derechos de las mujeres y de la propia Bella Thorne, quien grabó un video dedicado a la actriz en el que decía lo siguiente.

"Como mujer, ¿debería tener tanto miedo caminando por mi casa, usando mi teléfono, haciendo cualquier cosa? ¿Así es como quieres que sean nuestras mujeres? ¿Que se asusten de las masas por su sexualidad? ¿Es eso lo que quieres? Yo no", dijo la exestrella de Disney.

Pero la protagonista de “Cambio de hábito” parece no haber entendido el mensaje que le enviaron, no solo Thorne, sino cientos de mujeres en las redes sociales, pues durante el programa The View ha realizado un cruel comentario sobre el físico de la cantante Mariah Carey.

El jueves de la semana pasada, la cadena ABC recordó a uno de sus colaboradores, Jerry O’Connel, quien apareció en el video de Carey, Heartbreaker, en el año 1999. "Hoy es Throwback Thursday, y el momento perfecto para que nos hables de Heartbreaker, de Mariah Carey, porque apareces en el video e interpretas a su novio", dijo una de las conductoras, Sunny Hostin, cuando en la pantalla aparecía Mariah luciendo un crop top rosado y unos jeans ajustados junto a quien sería en el espía de su novio infiel, Jerry O’Connel.

Programa The View | Fuente: YouTube

"Fue un gran éxito y fue hace 20 años. ¿Se lo pueden creer?", dijo Sunny Hostin mientras se emitían las imágenes, a lo que Whoopi Goldberg intervino buscndo “corregir” a la presentadora. “Fue hace 20 cuerpos”, acotó la ganadora de un premio Oscar, en alusión a la figura de Carey.

El comentario de Goldberg casi pasó desapercibido, si no hubiera sido por las mujeres atentas que criticaron duramente a la actriz por cuestionar el aspecto físico de la cantante innecesariamente.

"@WhoopiGoldberg fuiste muy desagradable con @BellaThorne y ahora le haces lo mismo a @MariahCarey. ¿Puedes explicarme qué tipo de feminista eres", fue el comentario de una de las usuarias de Twitter.