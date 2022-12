Adam Levine pidió disculpas luego de su presentación con Maroon 5 en Viña del Mar 2020, en la que se le criticó su falta de energía. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Javier Torres

Llegó con media hora de retraso, dio un repertorio que no duró lo suficiente, interactuó poco con la concurrencia y no recibió las gaviotas: la quinta jornada de Viña del Mar 2020 fue una noche digna de olvido para Adam Levine y, sobre todo, algunos fanáticos de Maroon 5.

A la salida del escenario y en camino a su camerino, un medio chileno logró captar las palabras ofensivas que el vocalista de la banda de pop rock estadounidense lanzaba contra Viña del Mar y su público. En medio de este contexto, Levine decidió salir a pedir disculpas.

“Hola, chicos. Ayer tuvimos un show en Viña del Mar, que es una de las cosas más grandiosas que puedes hacer en Chile, especialmente siendo una banda norteamericana. Así que gracias por invitarnos”, dijo el cantante en sus ‘stories’ de Instagram.

“Tuvimos algunas reacciones al show y siento que les debo una explicación, porque creo que lo merecen. Al estar en una banda tocas en muchos conciertos. Estoy muy emocionado por los conciertos, dar lo mejor de mí al igual que la banda, y ser lo mejor para ustedes. Tomo en serio el tocar, a veces demasiado en serio”, afirmó el intérprete de “Move Like Jagger”.

Adam Levine colgó una serie de 'stories' en su Instagram para pedir disculpas por su presentación en Viña del Mar 2020. | Fuente: Instagram / Adam Levine

LAS EXPLICACIONES DE LEVINE

De acuerdo con el frontman de Maroon 5, hubo “algunas cosas” que le dijeron “antes de salir a escena”, las cuales desencadenaron su criticado desempeño en el escenario. “Lo que es poco profesional y me disculpo por eso”, apuntó. “Una vez más, mi intención siempre es dar lo mejor de mí junto a la banda, de la mejor forma”, añadió.

Por otro lado, Levine reconoció que en algunas oportunidades le es difícil manejar las complicaciones que pueden ocurrir fuera del escenario. “A veces me enfoco lo más que puedo en cantar lo mejor posible frente a millones de personas en la tv, que era de lo que se trataba ayer. Quería sonar bien y lucir bien, sentirme bien, tuve algunos problemas y a veces me cuesta lidiar con eso. Lamento desilusionarlos”, confesó.

Y, tras brindar estas explicaciones, no dudó en seguir afirmando que lo lamentaba. “Me disculpo, porque es uno de varios shows, y venir a Sudamérica es una de las cosas que nos encanta hacer, así que amamos a nuestros fans chilenos, anoche no fuimos los mejores, es todo lo que puedo decir”, expresó.

En su último videoclip, Levine finalizó diciendo: “Esta noche tocamos en Santiago y estamos emocionados por dar el mejor show del tour. Los amamos. Quería ser muy honesto y real con ustedes, los amo”.

