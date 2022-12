Verónica Castro aclara rumores de supuesta boda: 'Es una falta de respeto' | Fuente: Instagram

"Me da pena desilusionarlos", dijo la actriz Verónica Castro quien desmintió la afirmación de la famosa conductora mexicana Yolanda Andrade que afirmó haberse casado con la protagonista de "La casa de las flores", hace 20 años, en una ceremonia simbólica realizada en Ámsterdam.

"Yo nunca me he casado. Si nunca me casé con los padres de mis hijos, ¿cómo me voy a casar con Yolanda (Andrade)? Una cosa es que hagas bromas y te cases, también, en broma, como lo puedes hacer en una kermesse. Pero, no. A mí me avisó Yolanda hace ya muchos años, 20 años casi, que se casaba y que se iba a Europa. No voy a decir con quién me dijo, lo tengo escrito en el WhatsApp, pero no soy yo", comentó.

Verónica Castro también contó que la situación le molesta, pues cree "que es una falta de respeto". "Una cosa es cuando bromeamos y otra cuando la gente se pasa, se siente feo, como no debe ser. Lo único que trata con Yolanda fue ayudarla, salvarla, aconsejarla", mencionó.

"Ya no sé si tomarlo como risa o enojarme de verdad, o como tomarlo. Vienen bromeando desde que fue Manolo (Caro) al programa de ella y dijo que trabajaría en la serie (La Casa de las Flores) y que iba a salir de mi pareja. Luego, Manolo dijo que no iba más en la serie, solo en tres capítulos y que no iba o sí iba. Le dije a Yolanda que por supuesto no me iba a casar y en esta vida no voy a casarme, no voy a ser lesbiana, en esta vida no", dijo.

"No entiendo porque está haciendo eso. Yo soy una señora de casi 70 años, es una gran falta de respeto. Una cosa es ser chistosa y otra es molestar. [...] (Mis hijos) son tan respetuosos conmigo que no dicen nada, absolutamente nada. La verdad es que da vergüenza: cómo se atreve a decir que fue padre de mis hijos. En una entrevista dijo que Christian (Castro) la había entregado su virginidad, su primera vez. En ese momento esas cosas eran graciosas, así lo tomé, es más le seguí la broma en las entrevistas", continúo.

'Vero' también dijo que espera que Yolanda Andrade deje de habalr de ella. "Yo ya estoy de salida y creo que debería darme las gracias por lo que pude hacer por ella", finalizó.

¿SE CASÓ?

Una revelación que ha causado asombro: la famosa conductora de televisión mexicana Yolanda Andrade afirmó que se casó con la actriz Verónica Castro hace 20 años, en una ceremonia simbólica realizada en Ámsterdam.

"A mí me gustaría que Verónica estuviera en la línea (telefónica), 'Vero', ¿nos escuchas? En el nombre de nuestra amistad quiero que Verónica Castro me desmienta", dijo la conductora a Javier Poza, durante una entrevista en Radio Fórmula.

"Fue un bello momento de nuestras vidas, no tiene nada de malo, así fue, ¿verdad que nos amábamos tanto? [...] Hubo mucho amor aunque no existe un documento legal que lo pruebe. [...] No es broma casarte. Es un acto de amor. Fue simbólico. No hubo nada legal", dijo Andrade.

Además, Andrade habló sobre Christian y Michel, hijos de la actriz. "Fui madrastra de dos, todo lo que yo te diga a ti, Javier Poza, es cierto. Yo puedo bromear, pero todo es cierto", finalizó.

