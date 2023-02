Maisie Williams es una de las celebridades que apareció entre los anuncios del Super Bowl 2020. | Fuente: Composición

Arya Stark no es ajena al invierno, y ahora alza su voz al fiel estilo de Elsa. Maisie Williams participó en uno de los comerciales que fueron lanzados con motivo del Super Bowl 2020, y lo hizo de una forma muy diferente a como fue conocida en pantalla por “Game of Thrones”… Esta vez tuvo que cantar.

La actriz de 22 años fue presentada en anuncio publicitario de Audi, donde interpretó la canción “Let It Go” en una versión distinta. El popular tema que nació en la película animada “Frozen” contaba en sus letras la necesidad de liberarse de algo, en ese caso, Elsa buscaba dejar atrás todo aquello que la obligaba a contener sus poderes.

Maisie Williams también buscaba librarse de algo bajo la misma melodía, pero se trata de los automóviles convencionales que contaminan el planeta. Al ritmo de la canción, y con algunas modificaciones en la letra, la joven actriz se aleja —manejando un auto— del smog y los vehículos que no son eléctricos.

El comercial, que fue realizado para el Super Bowl 2020, presenta el nuevo modelo de auto Audi e-tron Sportback. Se entiende que en épocas donde se necesita hablar el cambio climático, las marcas de autos intentan dar un mensaje sobre un futuro más sostenible.

SHOW DEL SUPER BOWL 2020

Las cantantes Jennifer Lopez y Shakira fueron elegidas para presentar el show de medio tiempo del Super Bowl 2020. Ambas artistas de ascendencia latina cambiarán la historia del encuentro de fútbol americano estadounidense.

“¡No hay nada más grande que esto! Estoy muy emocionada por el Super Bowl”, escribió la cantante colombiana.

La final de la competencia, protagonizada por el choque de San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs, se transmitirá el próximo domingo 2 de febrero por el título de Super Bowl 2020. El duelo deportivo se podrá ver desde las 6:30 p.m. (hora peruana).

