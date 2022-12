La española lanzará su documental llamado 'La Rosalía'. | Fuente: Instagram

Rosalía se ha convertido en un ícono mundial luego de volverse más famosa de lo que era al lanzar su éxito “Con altura” junto a J Balvin. Tanto ha crecido en su carrera que la compañía Honda Backstage y Billboard han decidido hacerle un documental donde contará su vida y cómo la música influyó en ella.

A través de la cuenta de Twitter de esta empresa, confirmaron que ya está listo, lanzaron el primer tráiler y se llamará “La Rosalía”: “Esta semana en Honda Backstage, Rosalía, que nos presenta su historia de origen única estudiando música en España y la pasión que la inspiró a perseguir sus sueños”.

Bajo la dirección de Alfred Marroquín y producido por Taylor Russo, Rosalía nos contará épocas de su vida que pocos conocían y mostrará el lado que no se ve mientras está sobre el escenario.

La cantante española nacida en Sant Esteve Sesrovires combina géneros como el flamenco y ritmos urbanos que la han llevado a ser una de las artistas más queridas y exitosas en estos últimos años.

Hasta el momento no se sabe la fecha del estreno, sin embargo, aseguran que no falta mucho. Rosalía ha participado en el documental activamente no solo porque se trata de ella sino detrás de la producción.

La intérprete de “Malamente” ha ganado muchos premios como los Grammys Latino y ha estado a la altura de los artistas de talla grande como Drake, Christina Aguilera y hasta se ha declarado la “mejor amiga” de Kylie Jenner.

Este primer tráiler del documental ha dejado en shock a los fanáticos de la artista catalana y esperan con ansias su estreno.

NUEVA CANCIÓN

La española Rosalía ha lanzado su tema “Juro qué” y es protagonizado por el actor Omar Ayuso, recordado por su papel de ‘Omar’ en la serie de Netflix, “Élite”.

Hace unos días, la intérprete de “Con altura”, subió una foto a su cuenta de Instagram donde salen los dos y muchos de sus seguidores esperaban con ansias el anuncio que podrían dar ya que esa imagen tenía un significado.

En esta canción regresa a sus orígenes flamencos ya que solo se escucha su voz, la guitarra del Joselito Acedo, está acompañado de palmas y hay algunos arreglos con el tono.

