Residente compara a Jaime Bayly con Laura Bozzo y este le responde | Fuente: Captura

Se encendió la polémica. Jaime Bayly no se quedó callado y respondió al comentario de René Pérez, Residente de Calle 13, que lo comparó con Laura Bozzo. El cantante puertorriqueño escribió en Twitter que el presentador peruano era el "Laura Bozzo de la política light. ¡Qué pase el amante!".

Bayly le respondió diciendo que para él, la respuesta de Residente tenía un tono homofóbico. Además, le recordó al intérprete que tuvo simpatías políticas con Hugo Chávez y Daniel Ortega.

"Decir 'que pase el amante' me parece algo ruin, miserable, con un tono casi homofóbico. Usted trata de menoscabarme aludiendo de una manera muy sutil mi bisexualidad. La próxima vez que usted quiera atacarme lo invito a no usar la carta baja, rastrera, de la homosexualidad humana. Yo soy bisexual, estoy casado con Silvia, la amo profundamente. Y que usted diga 'que pase el amante', rebaja la calidad intelectual y moral de su discurso", dijo.

El conductor explicó que para él, la comparación con Laura Bozzo podría darse por su 'éxito' en la TV. "Laura, nos guste o no, tuvo éxito. A mí, no debido a mis méritos sino a la generosidad del público, el éxito tampoco me ha sido esquivo. Este programa llega a muchísima gente. Entonces, así como usted tiene éxito como músico, a mí no me ha ido tan mal tampoco. La fortuna nos ha sonreído a los dos", comentó.

CANCIÓN A ROSELLÓ

Los artistas puertorriqueños Residente y Bad Bunny lanzaron el sencillo y vídeo musical de su más reciente colaboración, "Bellacoso", un tema "enérgico" de reguetón que aparece en la escena musical pocos días después de las protestas que lideraron en la isla para que el gobernador Ricardo Rosselló renunciara.



Según se detalló en un comunicado de prensa, "Bellacoso" muestra el sonido revitalizante de dos generaciones que fusionan su individual estilo para un "dembow/reggaetón enérgico".



"Bellacoso", según se agregó en el comunicado, "es un término de argot inventivo, y que encarna y personifica la aceptación social y la aprobación personal".