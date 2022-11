Oscar 2020: Shia LaBeouf es criticado en redes por su actitud frente a actor con Síndrome de Down durante la gala | Fuente: AFP

La redes sociales se dividieron durante la gala de los Oscar 2020 ante la presentación de Shia LaBeouf y Zack Gottsagen, actor con Síndrome de Down, durante la entrega del premio a Mejor corto live action. Mientras algunos celebraban la inclusión de un intérprete con Síndrome de Down en la gala de premiación; otros criticaron la actitud de LaBeouf luego de que Zack se tardara en leer la cartilla con el ganador. ¿Una mala actitud o una actitud de apoyo frente a su amigo?

Aunque en redes sociales LaBeouf ha sido muy criticado por la "poca paciencia’’ que tuvo con Zack, no se conoce que ambos mantienen una relacIón de amistad muy fuerte. Ambos se conocen desde la filmación de "The Peanut Butter Falcon", una cinta que cuenta la historia de un joven con síndrome de Down que huye del hogar de ancianos donde vive para perseguir su sueño de convertirse en un luchador profesional.

LOS FAVORITOS

"1917", "Parasite", Renee Zellweger, Joaquin Phoenix, Laura Dern, Brad Pitt: filmes y actores que aparecen como seguros ganadores este domingo en la gala de los Oscar, el galardón más importante del cine y que cierra la temporada de premios en Hollywood.

El Oscar, que arranca a las 8:30 pm (hora peruana) y otra vez no tendrá anfitrión, servirá para rendir tributo a Kirk Douglas, el último gran ícono de la era dorada de Hollywood fallecido el miércoles a los 103 años, y a la leyenda del básquetbol y oscarizado Kobe Bryant, que murió en un accidente de helicóptero el 26 de enero.

"1917", ambientada en la I Guerra Mundial y que sigue en "una toma" a dos soldados británicos en una misión, aparece en los pronósticos como ganadora del premio de Mejor Película, y Sam Mendes es casi fijo a llevarse la estatuilla de dirección.

Te sugerimos leer