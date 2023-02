Naomi Campbell recordó uno de sus primeros tropiezos en la pasarela y que lo importante es volver a levantarse. | Fuente: Instagram

Naomi Campbell es una de las modelos más reconocidas del mundo, apodada durante la década de 1990 como la 'Diosa de ébano'. En esa época formó parte de ese selecto grupo de mujeres conocidas como las top models.

Sin duda, la modelo marcó hito y precedente en el mundo de la moda. Ha desfilado sobre las pasarelas más importantes del mundo, trabajado con los diseñadores más prestigiosos y protagoniza algunas de las campañas más caras del sector, a lo que se suman miles de portadas hasta convertirse en un auténtico referente. A pesar del indudable éxito, es una persona que también comete errores.

Aunque estamos acostumbrados a ver a la modelo pisar las pasarelas con fuerza y seguridad, no siempre ha sido así. La misma Naomi Campbell recordó una de sus caídas más épicas sobre la pasarela, al principio de su carrera, en 1993 durante un desfile de Vivienne Westwood.

La modelo compartió el video en su cuenta de Instagram. "No me juzguen por mis éxitos, juzguen por cuántas veces me caí y volví a levantarme", escribió la también empresaria, de 49 años, junto a la publicación citando a Nelson Mandela.

Además, la veterana modelo publicó una imagen levantándose con una gran sonrisa, a pesar de las circunstancias, y otra imagen del impresionante tacón de más de 20 centímetros que llevaba.

La publicación de Naomi Campbell no tardó en llenarse de mensajes de cariño y admiración de otras compañeras y modelos de una nueva generación como Gigi Hadid.

Como se recuerda, antes de que se decretara la cuarentena alrededor del mundo, la empresaria sorprendió al lucir con un traje de materiales peligrosos, gafas y mascarilla como precaución al subirse a un vuelo. Actualmente, ella envía mensajes en redes sociales pidiendo a todos que se mantengan a salvo. (Europa Press)

