El príncipe Harry se emocionó al hablar de Meghan Markle y su hijo Archie. | Fuente: AFP

El príncipe Harry tiene una especial conexión con WellChild, una fundación que brinda apoyo a niños y jóvenes que padecen enfermedades graves en Reino Unido. Por eso, durante la última edición de los WellChild Awards, celebrada en el Hotel Royal Lancaster, brindó un emotivo discurso. El hecho de convertirse en padre ─su esposa Meghan Markle dio a luz este año a su primogénito Archie─ le ha dado una nueva visión al respecto.

Al ser padrino de estos premios desde el 2007, el duque de Sussex asiste casi todos los años a esta celebración que busca reconocer a los beneficiarios de la fundación por su valor y perseverancia. De allí que en su discurso haya señalado lo honrado y emocionado que se sentía de estar rodeado de personas “increíbles”, una experiencia que ahora se enriquece con la nueva perspectiva que le ofrece ser padre.

“El año pasado, cuando mi esposa [Meghan Markle] y yo vinimos, ya sabíamos que estábamos esperando nuestro primer hijo, aunque nadie más sabía, nosotros sí”, señaló y, de inmediato, se detuvo debido a las lágrimas. Los aplausos de los asistentes lo acompañaron hasta que se repuso.

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle asistieron a evento de caridad después de su gira en África. | Fuente: AFP

Luego, al recuperar la calma, agregó: “Recuerdo haber apretado la mano de Meghan tan fuerte durante la premiación mientras ambos pensábamos cómo sería ser padres algún día y también qué sería el tratar de hacer todo lo que fuera para proteger y ayudar a nuestro hijo si él o ella hubiera nacido con dificultades inmediatas o si se hubiera enfermado en el momento. Y, ahora como padres, el estar aquí y hablar con todos ustedes me hace sentir emociones de una manera que no hubiera podido entender si no hubiera tenido un hijo propio”.

Asimismo, el príncipe Harry señaló sentirse asombrado por la fuerza de los padres e hijos que le plantan cara a la adversidad. “Tras conocer a todos los padres que pertenecen a WellChild y a los niños mismos a lo largo de los años, ustedes han logrado darnos una sensación de optimismo, una sensación de esperanza que ningún profesional, ningún autor de libros y ninguna cantidad de consejos podría darnos. Así que gracias a ustedes por ser ustedes”, expresó emocionado.

El hijo del príncipe Charles y la princesa Diana destacó también la necesidad de criar a un niño en un entorno familiar saludable, que contribuya a una vida sana en el plano emocional. Acompañado por su esposa Meghan Markle, quien luego del discurso se le unió para tomarse fotografías junto a los ganadores, ambos vienen apoyando iniciativas enfocadas en solucionar problemáticas sociales, entre ellas la salud mental.

El príncipe Harry se emocionó durante un discurso en el que rinde tributo a niños que inspiran. Él mencionó que resuena diferente en él ahora que se ha convertido en padre. | Fuente: The Royal Family Channel

Te sugerimos leer