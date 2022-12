Manuel José confirmó a los medios mexicanos que es hijo no reconocido de José José y así respondió Marysol Sosa. | Fuente: Instagram

Este 17 de febrero, José José estaría cumpliendo 72 años, sin embargo, hay un tema que sigue dando vueltas por la familia del cantante y no se trata de Sarita Sosa quien hasta el momento tiene problemas con sus hermanos.

De acuerdo con Marysol Sosa, la hija mayor de “El Príncipe de la Canción”, no le parece que el imitador colombiano Bryan Álvarez, más conocido como “Manuel José”, haya salido a decir a los medios que es hijo no reconocido del mexicano.

Por ese motivo, a través de su cuenta de Instagram, ella decidió mandarle un mensaje dejándole en claro que no se aproveche de la popularidad de José José y que se rectifique con respecto al parentesco que tiene con él ya que no es su hijo y hay una prueba de ADN que lo confirma:

“Bryan, en primer lugar, yo no tengo nada que ver con la demanda que se te ha interpuesto desde que llegaste a México. Me llama mucho la atención cómo el día de hoy no has sido capaz de responder toda pregunta que se te hace de que si eres o no hijo de José José, cuando en un momento mi padre te brindó su atención, su tiempo, se hizo la prueba del ADN”, empieza diciendo en el clip.

A pesar de que reconoció que tiene talento, Marysol Sosa asegura que el hecho que lo imite no quiere decir que sea su hijo de sangre:

“Yo creo que todos, Bryan, tenemos derecho a cantar todas las canciones del Príncipe, y qué bueno, que tú tienes el talento que tienes. Sigue haciendo tu trabajo, pero deja de sembrar esta duda en Latinoamérica al respecto, haz bien las cosas”.

Para finalizar, Marysol Sosa le pidió que deje ensuciar el nombre de José José y que no lo use para lucrar ya que él no está presente para poder defenderse:

“Quiero que sepas que yo crecí con mi papá, yo conocí a mi papá, y yo hablé de tu tema con mi papá, y al único que yo le tengo que creer y le creeré por el resto de mis días es a mi papá de quien fuiste tú en su vida. Te pido que dejes de desacreditar las palabras, el tiempo y la atención que un buen hombre te brindó, y que sobre todo hoy en día ya no tiene capacidad de réplica”, aseguró.

Cabe resaltar que Manuel José, cuando llegó a México, afirmó a los medios ser el hijo no reconocido de José José:

“No estoy interesado en los bienes materiales que dejó en un testamento porque creo que a mí me dejó como herencia su voz y mi talento. Yo nunca me he colgado de él, son los medios los que me asocian y me preguntan, además de que todos los cantantes de alguna u otra manera se relacionan con José José por los homenajes que le hacen a través de sus grandes temas”.

Te sugerimos leer