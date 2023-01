Así reaccionó Jennifer Aniston al discurso de Brad Pitt en los Globos de Oro 2020. | Fuente: Captura

Brad Pitt ofreció un divertido discurso después de ganar como Mejor actor de una película a de comedia o musical en los Globos de Oro 2020. Jennifer Aniston estuvo presente en el público y miraba muy atenta a su exesposo mientras este hablaba en el escenario.

El actor se refirió a sus experiencias pasadas cuando era vinculado con cada mujer que lo acompañaba a una alfombra roja de la premiación.

“Quería traer a mi mamá, pero no podría porque dicen que estoy saliendo con cualquiera que tengo a lado”, mencionó Pitt en su discurso.

Sin duda alguna, el público estalló en risas e incluso, la actriz de “Friends” hizo un pequeño gesto ante el comentario y fue filmada por la cámara que transmitía la gala. Brad Pitt se llevó el Globo de Oro por su actuación en la película “Once Upon a Time… in Hollywood”, que dirigió Quentin Tarantino.

Se recuerda que Brad Pitt y Jennifer Aniston estuvieron casados por casi más de cinco años, y anunciaron su separación el 7 de enero del 2005. Posteriormente, el actor se vio involucrado con Angelina Jolie hasta que aceptó oficialmente su relación con ella. En el 2006, Jolie confirmó estar embarazada de la primera hija de ambos.

Te sugerimos leer