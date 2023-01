'Aquaman' se presentará por primera vez en la gala de los Golden Globe 2020. | Fuente: Instagram

Los Globos de Oro 2020 es una de las premiaciones más importantes en la industria del séptimo arte y se está llevando a cabo a través de TNT. Muchos de los artistas están haciendo su aparición por la alfombra roja mostrando sus mejores trajes.

Los presentadores de la gala que más destacan son Jennifer López, que llegó acompañada de su novio Álex Rodríguez; Leonardo DiCaprio, quien está nominado por la película 'Once Upon a Time... in Hollywood' y Jason Momoa.

El actor recordado por su papel de 'Aquaman', compartió una serie de vídeos en sus historias de Instagram mostrando qué atuendo utilizará para los Globos de Oro. En las imágenes se puede ver que es un smoking color verde oscuro con detalles de terciopelo.

Además mostró el pendiente que llevará en su saco con una incrustación de piedra brillante que hace juego con el traje. Mientras el sastre va puliendo los detalles, Jason Momoa no puede ocultar su felicidad ya que es la primera vez que asistirá a una premiación de los Golden Globe.

Moviendo la cabeza de atrás hacia adelante y haciendo el símbolo de rock con sus manos, el artista se muestra muy emocionado por ir a la ceremonia. Él siempre ha llamado la atención por su forma de vestir y la muestra más clara fue en los Premios Oscar 2019 ya que lució un smoking rosado que hacía juego con el vestido de su esposa Lisa Bonet.

Además, en el matrimonio de Zoë Kravitz, el actor se puso un terno y en lugar de utilizar zapatos, optó por un look más cómodo así que fue con sandalias. La joven actriz se casó el año pasado, sin embargo, recién hace unos días subió fotos a las redes sociales de lo que fue su matrimonio.

Esta es la edición número 77 de los Globos de Oro y el comediante británico Ricky Gervais será el encargado de hacer amena la ceremonia. Junto a varios artistas de Hollywood, Jason Momoa será uno de los actores que debutará como presentador en esta premiación.

