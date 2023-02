Courteney Cox compartió un divertido momento junto a su hija y provocó nostalgia entre los fanáticos de 'Friends'. | Fuente: Instagram / Captura

Courteney Cox compartió un divertido momento en Instagram, y causó nostalgia entre los fans de “Friends” que recuerdan el entrañable episodio de la rutina de baile. La actriz, quien interpretó a Monica en la serie, participó en un video de TikTok con una nueva “rutina” junto a su hija Coco, de 15 años.

“¿Quieres ver a tu hija perder la paciencia? Haz un TikTok con ellos”, escribió Courteney Cox en la leyenda del video.

Cabe resaltar que los pasos y sincronización de la actriz con la música recordaron a la popular escena de Monica y Ross, donde ambos realizan una divertida “rutina” de baile en Año Nuevo que dejó encantados a los seguidores de la comedia.

Casi 20 años después, la escena de Courteney y Coco realizan un nuevo baile con una música distinta y para la plataforma digital de videos TikTok. Sin duda, la actriz de 55 años lleva una gran relación con su única hija, y también aprende más de una cosa gracias a ella.

El video compartido en Instagram cuenta con aproximadamente 5.9 millones de reproducciones, y entre los comentarios se leen algunas referencias a “The One with the Routine”, episodio 10 de la temporada 6 de “Friends”.

