Los Emmy 2019 finalizó con la despedida de "Game of Thrones" de estos premios llevándose el galardón a Mejor Serie Dramática. Durante la entrega de premios, en la categoría de Mejor reality de competencia, Kim Kardashian y Kendall Jenner fueron las presentadoras y vivieron un incómodo momento. Las hermanas Kardashian- Jenner subieron al escenario y comenzaron a leer la secuencia que les tocó.

"Nuestra familia sabe de primera mano cómo la televisión realmente convincente proviene de personas reales que simplemente son ellas mismas. Contando sus historias sin filtro y sin guion", dijeron de manera serie, sin esperar, que el público comenzara a reir y hablar. El momento fue capturado en video por los periodistas que estuvieron presentes en la gala.

ASÍ FUE LA CEREMONIA DEL EMMY 2019

Homero Simpson abrió la ceremonia. Sí, ahora está de moda introducir personajes animados en las ceremonias. Después, Bryan Cranston tomó la posta y cerró su discurso con una frase muy cierta: "La televisión nunca ha sido así de buena".

Los primeros premios de la noche de los Emmy 2019 fueron para los actores de la comedia "The Marvelous Mrs. Maisel". Era su última temporada con "Veep", pero Julia Louis-Dreyfus se fue con las manos vacías al ser vencida por Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag"). Esta última serie se impuso en la categoría como Mejor Comedia.

El elenco de "Game of Thrones" ─los 10 actores nominados al Emmy, de Emilia Clarke a Sophie Turner─ subieron al escenario para presentar a la Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie. Patricia Arquette subió al escenario por "The Act" y abogó por que las personas trans dejen de ser perseguidas y tengan buenos trabajos.

Los actores de "Veep", que también se despiden de la televisión, subieron al escenario para presentar a la Mejor Actriz en una Miniserie donde ganó Michelle Williams. En su discurso, exigió una igualdad de salario entre hombres y mujeres.

¡Premio para el elenco de "Game of Thrones"! Peter Dinklage se llevó su cuarto Premio Emmy gracias a su rol de Tyrion Lannister. "Me considero afortunado de ser parte de una comunidad que apoya la tolerancia y diversidad, de no ser así no estaría parado aquí", señaló.

Por su parte, Billy Porter hizo historia al convertirse en el primer hombre afroamericano abiertamente homosexual en ganar en la categoría a Mejor Actor de Drama por "Pose".

