Chabelita, la hija peruana de la cantante española Isabel Pantoja, estrenó su primera canción "Ahora estoy mejor" en medio de críticas.

Días después del lanzamiento de su videoclip, Isa Pantoja presentó su tema en vivo para la prensa y algunos amigos y familiares cercanos, invitando también a su madre la famosa cantante Isabel Pantoja. Chabelita le reservó, además, un palco para ella y su hermano, pero la intérprete de "Marinero de luces" no asistió.

La presentación comenzó una hora y media después de lo programado. Al finalizar su show, Isa Pantoja no pudo contener las lágrimas al agradecer a los que no pudieron asistir. Consultada por la prensa, Chabelita confesó que esperaba que su madre asista a su primera presentación.

"Cuando he salido, lo primero que le he preguntado a las chicas es si había mirado mucho hacia el palco de arriba porque era donde iba a estar mi madre. Estaba mirando, pero he dicho que no me avisaran de nada porque si no me iba a poner más nerviosa. La he extrañado un poco, pero bueno, lo arreglaré con ella", dijo.

Por medio de una amiga, Isabel Pantoja hizo su descargo con la prensa afirmando que su hija sabía que no iba a ir. "Que no se haga la víctima más. Voy a respetarla, lo que ella no hace conmigo", finalizó.

Hace unos meses, el programa “Lazos de Sangre” decidió centrarse en la cantante Isabel Pantoja para conocer más de su trayectoria profesional y personal. Por ello contó con la colaboración de Isa Pantoja, conocida como Chabelita, quien mencionó lo que significó para ella que su madre estuviera en la cárcel, así como la relación con su hermano Kiko Rivera.

Chabelita Pantoja señaló que el no haber podido pasar más tiempo junto a su madre cuando era pequeña es algo que la ha marcado la vida. Además, reveló que son pocas oportunidades en que ambas han conversado de mujer a mujer.

“Me hubiera gustado pasar más tiempo con ella. Ahora que soy madre noto mucho más lo que no estuvo conmigo. Pocas veces hemos tenido una conversación de mujer a mujer y a veces noto esa falta de cariño”, dijo Isa Pantoja.

