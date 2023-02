Brad Pitt se burló de los 'remedios' de Donald Trump contra el coronavirus. | Fuente: AFP

Brad Pitt fue el nuevo invitado de "Saturday Night Live", el célebre programa de humor que volvió a la televisión tras parar por la pandemia del nuevo coronavirus, en una parodia al presidente Donald Trump y sus polémicas declaraciones sobre la COVID-19.

En la semana en la que el mandatario estadounidense insinuó que la enfermedad podría tratarse inyectando desinfectante, el actor de "Once Upon a Time in Hollywood" se puso en la piel del doctor Anthony Fauci, el médico especializado en inmunología al frente de la crisis en EE.UU.

Así caracterizado, aprovechó su "skech" para poner en entredicho algunas de las últimas declaraciones de Trump como que, "como un milagro, la enfermedad desaparecerá" ("Un milagro no debería ser su plan A", replicó Brad Pitt) o que habría una vacuna "relativamente pronto".

"Esa es una frase muy interesante. ¿Se refiere a relativamente pronto en el contexto de la historia entera de La Tierra? En ese caso, sí, la vacuna llegará rápido, pero si a un amigo con el que has quedado le prometieras aparecer 'relativamente pronto' y no te presentaras hasta un año y medio después, tu amigo lo que estaría es relativamente hasta los huevos", bromeó el ganador del Oscar.

Ante una de las reflexiones más controvertidas de Donald Trump, la de una inyección de desinfectante para "eliminar" el virus, Brad Pitt caracterizado como Fauci se limitó a ofrecer una mirada atónita y a palparse la cara ante otra de las ideas del mandatario, que el virus podría erradicarse exponiéndolo a "haces de luz".

"Al verdadero Dr. Fauci, gracias por su paciencia y su claridad en estos desconcertantes tiempos", concluyó la expareja de Angelina Jolie antes de agradecer también al resto de trabajadores sanitarios su trabajo en estos días.

Hasta ahora, EE.UU. es el país del mundo más afectado por la pandemia del COVID-19 con 939.249 casos confirmados y 53.934 fallecidos, según la Universidad Johns Hopkins. (EFE)

