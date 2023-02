Brad Pitt bromeó sobre la mudanza del príncipe Harry y Meghan Markle a Norteamérica durante la recepción de su premio en los Bafta 2020. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Kevin Winter

Brad Pitt viene consiguiendo más de un reconocimiento gracias a su papel de Cliff Booth, el doble de riesgo al que da vida en “Once Upon a Time In Hollywood”, la última cinta de Quentin Tarantino en la que comparte roles con Leonardo DiCaprio y Margot Robbie.

Nominado a los Oscar 2020 a Mejor Actor de Reparto, el actor estadounidense sumó un nuevo galardón al ganar en la misma categoría durante los Premios Bafta 2020. Aunque no pudo asistir a la ceremonia, su colega Margot Robbie recogió su premio y leyó el mensaje que el intérprete le había entregado.

“Brad no ha podido estar aquí esta noche por obligaciones familiares, así que me ha pedido leer esta respuesta por él”, dijo la actriz al subir al escenario. “Eh, Reino Unido, he escuchado que acaban de quedar solteros. ¡Bienvenidos al club!”, señaló, seguidamente, en alusión a la salida del país de la Unión Europea.

Tras agradecer a más de una persona que hizo posible este logro, Robbie cerró el discurso de Pitt con una última broma en torno a la renuncia de Meghan Markle y el príncipe Harry a la corona británica y su mudanza a Norteamérica. “Él [Brad Pitt] dice que va a nombrarlo Harry [a su galardón], porque está muy emocionado de llevarlo de vuelta a Estados Unidos con él”, indicó entre risas.

Entre el público de la gala, que se llevó a cabo en el Royal Albert Hall de Londres, se encontraban el príncipe William y su esposa Kate Middleton.

GANADORES DE LOS BAFTA 2020

Los Premios Bafta 2020 abren camino para “1917” como una de las posibles candidatas para obtener el premio a Mejor película en los Oscar 2020. La cinta dirigida por Sam Mendes se llevó seis galardones en la ceremonia inglesa, entre los cuales figuran Mejor película y Mejor director.

Joaquín Phoenix y Renée Zellweger continuaron con la racha de la carrera de premios, y se alzaron con los premios de Mejor actor y Mejor actriz, respectivamente. De esta forma, ambos actores son las alternativas más seguras para ganar en la misma categoría de la ceremonia organizada por la Academia.

Por otro lado, Laura Dern es otra de las actrices casi seguras a llevarse el premio por Mejor actriz de reparto, debido a su rol en “Marriage Story”, el filme de Netflix. La estrella de cine y televisión se llevó el premio por Mejor actriz de reparto en los Bafta 2020.

"Klaus", otra de las producciones bajo el sello de Netflix, ganó el premio a Mejor película animada en la premiación inglesa, y conforma otra de las cintas favoritas para ganar en esta misma categoría en los Oscar 2020.

Los también llamados Oscar británicos consideraron a “Retablo”, de Álvaro Delgado Aparicio, entre las nominadas a Mejor debut de una película de un guionista, director o productor inglés. Sin embargo, la cinta peruana no alcanzó a llevarse el galardón, debido a que “Bait” fue seleccionada como ganadora del premio.

