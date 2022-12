La cantante Billie Eilish compartió un fuerte mensaje con sus seguidores del mundo. | Fuente: AFP

La popular voz de los centennials, Billie Eilish, compartió el cortometraje “NOT MY RESPONSIBILITY”, creado originalmente para ser proyectado en su gira. En esta cuarentena, la joven cantante compartió el video, donde se desprende de sus ropas en forma de un poderoso mensaje feminista contra el body shaming.

Billie Eilish se hizo mundialmente famosa a los 17 años, y desde entonces —como adolescente— ha sido víctima de la sexualización en los medios. Su estrategia para evitarlo fue utilizar ropa bastante ancha, y no mostrar su silueta ante la audiencia. Lamentablemente, ha recibido más críticas que halagos.

Desde sus redes sociales y YouTube, la ganadora del Grammy publicó el clip de corta duración que solo se había visto en sus conciertos. En una expresión feminista, y quitándose sus ropas de talla muy grande, demostró estar cansada de que todos opinen sobre su cuerpo.

“Me conoces. ¿De verdad me conoces? Tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Alguna gente odia lo que llevo puesto; otros lo alaban. Algunos lo usan para avergonzar a otros; otra gente lo usa para avergonzarme a mí. Los siento mirando, siempre”, inicia Eilish en su cortometraje “NOT MY RESPONSIBILITY”.

En ese sentido, Billie Eilish va más allá de un desnudo. La artista de 18 años manifiesta su actual sentir frente a las constantes preguntas o miradas incómodas sobre su cuerpo, pese a intentar ser reconocida solo por su música.

“¿Les provocan mis hombros? ¿Lo hace mi pecho? ¿Me defino por mi estómago, mis caderas, el cuerpo con el que nací? No es lo que querías...Si llevo ropa cómoda, no soy una mujer. Si me quito estas capas, soy una p***. A pesar de que nunca han visto mi cuerpo, lo tocas y me juzgas por él. ¿Por qué?”, prosigue.

Durante su mensaje final, refiere que el mundo se rige por las opiniones de terceros: nuestras apariencias, cuerpos o ropas. Sin embargo, Billie Eilish reafirma que no es su responsabilidad lo que piensen los demás.

“Nosotros decidimos quiénes son los demás. Decidimos cuánto valen. Si me pongo más, si me pongo menos, ¿quién decide lo que me hace a mí misma? ¿Qué significa eso? ¿Mi valor solo se basa en vuestra percepción? ¿O no es mi responsabilidad sus opiniones sobre mí?”, concluye la intérprete de “Bad guy”.

Te sugerimos leer