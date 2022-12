Belinda se encuentra en Lima para celebrar sus 30 años. | Fuente: Instagram

Belinda cumple 30 años y ha decidido celebrarlo en un lugar especial: Lima, Perú. La artista, que es jurado del 'reality' mexicano "La Voz", compartió unos videos donde se la ve siguiendo unas clases de pisco y pisco sour.

En las imágenes, compartidas en Instagram, la cantante aprende sobre las variedades de uvas para hacer pisco. Terminada la lección, recibe un certificado por su participación. A continuación, ella se anima a preparar un pisco sour. "Para que me contraten de bartender", bromeó para luego invitarle a sus amigos su coctel.

Como se recuerda, Belinda nació en España el 15 de agosto de 1989. Ella logró la difícil transición de estrella infantil a mantenerse vigente en la música y la televisión. Este año, lanzó una cumbia al lado de los Ángeles Azules y se sumó como jurado de "La Voz México", donde nació el rumor de un nuevo romance con el cantante Lupillo Rivera, hermano de la fallecida Jenni Rivera.

Belinda llegó a Perú para celebrar su cumpleaños 30 y se animó a preparar pisco sour. | Fuente: Instagram

¿ROMANCE A LA VISTA?

La revista "People en Español" aseguró que había una relación entre ellos. "Todo el mundo puede encontrar a Belinda súper atractiva, es la mujer más bella que he conocido en mi vida y la atracción tiene que existir", afirmó Lupillo. Pero la artista se mostró más mesurada diciendo que solo eran amigos.

El año pasado, la intérprete de "Déjate llevar" no se mostraba interesada en tener pareja. "Soy una mujer independiente, no me voy a casar pronto, no quiero tener hijos en este momento, soy muy joven, estoy muy guapa", recalcaba.

Ete año, Belinda se unió al jurado de 'La Voz México'. | Fuente: Instagram

OLVIDA CANCIÓN DE NOELIA

La polémica la ha seguido en su paso por "La Voz México". La más reciente fue cuando, en uno de los cástings, una participante interpreta "Tú", el tema más exitoso de Noelia, cuando se escucha a Belinda preguntar quién es la intérprete: "¿Quién canta esto? ¿Es Laura Pausini?". Esa situación fue comentada por Noelia, en redes sociales, quien tomó la situación como una falta de respeto.

"Pobre niña boba, esto pasa cuando la soberbia es más grande que tu éxito 'El Sapito'. Pobre niña boba. Mira Belinda, solo te diré algo: bájate de tu nube y sé más humilde. Por eso en México, querida española, el público canta y saben más mis canciones que las tuya. Mis canciones han enamorado a cientos de miles y se han casado gracias a mis canciones que son éxitos, son himnos", escribió en Instagram.

Después de ser estrella infantil, Belinda se mantiene vigente como artista. | Fuente: Instagram

