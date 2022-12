Cynthia Nixon aparece en video feminista que refleja la realidad para las mujeres. | Fuente: Captura de pantalla

"Sé una dama, ellos dicen". Cynthia Nixon narró los comentarios machistas más comunes que escuchan las mujeres en su día a día. La campaña a cargo de la revista Girls. Girls. Girls. presentó un poderoso video donde apareció la actriz pronunciando el corto monólogo, mientras iban pasando las imágenes.

A través de cada palabra, la intérprete de “Sex and the City” refleja el machismo que está presente en la sociedad hasta la actualidad.

“Sé una dama, ellos dicen. Tu falda es muy corta. Tu camisa está muy baja. No muestres tanta piel. Cubrir. Deja algo a la imaginación. No seas una tentadora. Los hombres no pueden controlarse a sí mismos. Los hombres tienen necesidades”, menciona Cynthia Nixon al comenzar la narración.

La artista estadounidense continúa con los comentarios ofensivos relacionados al concepto de belleza, maquillaje, sexualidad y la libertad de expresión. En esa misma línea, Nixon encarna a la sociedad machista y pide a las mujeres que no hablen demasiado y no intimiden, es decir, que no reclamen sus derechos.

“No hables demasiado alto. No hables demasiado. No seas intimidante”, dice. “Doblar su ropa. Cocinar su cena. Mantenlo feliz. Ese es el trabajo de una mujer. Serás una buena esposa algún día. Toma su apellido. ¿Usas tu apellido de soltera? Loca feminista. Dale hijos. ¿No quieres hijos? Algún día lo harás. Cambiarás de opinión”.

Además, la recordada actriz de "Sex and the City" habla de la violación. Entonces se muestran las imágenes de Harvey Weinstein, el exmagnate de Hollywood hoy declarado culpable por abusos sexuales. “No te dejes violar. No bebas demasiado. No camines sola. No salgas demasiado tarde. No te vistas así. No te emborraches. No sonrías a extraños. No salgas de noche. No confíes en nadie. No digas que sí. No digas no”, finalizó.

Después de su éxito en la televisión, la famosa actriz se dedicó a la política y activismo en Estados Unidos, incluso postuló como candidata para ser gobernadora de Nueva York. En el 2012, Cynthia Nixon contrajo matrimonio con Christine Marinoni y desde entonces, también ha sido una de las voces de la comunidad LGTBQ en su país.

Te sugerimos leer