La receta de Anahí, la recordada RBD, no gustó a los internautas. | Fuente: Captura

Anahí fue blanco de críticas en las redes sociales. ¿La razón? Un video, difundido en Twitter, en el cual enseña cómo preparar enfrijoladas (tortillas) de una manera saludable. En el clip, se ve cómo muestra unas tortillas de nopal frías y les pone encima unos frejoles batidos.

“Los frijoles están molidos y cocidos solo con agua. No le pongo nada más. Si le quieres poner un poquito más de sabor le puedes poner hierbas, no sé, albahaca o tomillo”, dice la recordada integrante de RBD. Encima de las tortillas frías y la crema de frejoles, Anahí les colocó un puñado de queso.

“Les puedes poner pollo, queso o tofu”, explicó. Las burlas hacia la receta de la actriz no se hicieron esperar y varios pusieron en cuestionamiento sus habilidades para la cocina. “No mames, Anahí le pone tofu y albahaca a las enfrijoladas”, “El 2020 lo está cocinando Anahí” y “Si 2020 fuera un platillo, son las enfrijoladas de Anahí” fueron algunos de los comentarios dejados por los tuiteros.

Sin embargo, Anahí tomó esta situación con mucho humor. Así en su perfil de Twitter, escribió "síganme para más recetas". Además, la comediante mexicana Sofía Niño de Rivera escribió al respecto.

"Y después de las enfrijoladas de Anahí queda inaugurada la fase 3", escribió. La actriz de la popular novela "Rebelde" le respondió: "Quédate en casa o te mando unas enfrijoladas".

“Les tengo que confesar que en medio de todo lo que estamos viviendo y estos días que han sido muy duros en la vida de todos, me he reído hoy como hace mucho no lo hacía. Tenía años ese video ahí y jamás le había puesto atención, efectivamente me la volé”, señaló la cantante mexicana.

