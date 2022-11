Desfile de Victoria's Secret | Fuente: Instagram

Año tras año, la compañía estadounidense de lencería y otros productos de belleza femenina Victoria's Secret prepara su desfile año tras año, con las modelos más cotizadas de la industria y un show que, a menudo, incluye a estrellas que animan el desfile interpretando sus mejores temas.

No obstante, hace ya un par de años la famosa firma se encuentra en el ojo de la tormenta. ¿La razón? No ser inclusivos con las modelos que desfilan su lencería. Y es que hasta Dolce & Gabanna ya apuesta por modelos curvy, y marcas como “Fenty”, de la cantante Rihanna, incluye a modelos transexuales, y plus size en sus desfiles.

"Savage x Fenty", la firma de lencería de la cantante Rihanna. | Fuente: Instagram

El jefe de marketing de Victoria’s Secret, Ed Rezek, declaró inclusive que las modelos de tallas grandes y las transexuales no tenían cabida en su gran desfile, debido a que el show era ”una fantasía” y un “especial de entretenimiento de 42 minutos”.

Luego de estas sonadas declaraciones, la revista de moda Vogue reportó que el tradicional show no se trasmitiría por televisión debido “al rumbo que estaba tomando la marca”, haciendo así alusión a las críticas recibidas por la falta de diversidad en sus modelos.

Todo indica que el no adaptarse a los tiempos actuales ha tenido como consecuencia que la firma de lencería decida no presentar su show este año, al menos así lo ha confirmado la modelo Shanina Shaik en declaraciones al diario The Daily Telegraph de Australia.

"Desgraciadamente, no va a celebrarse este año" , dijo Shaik, que modela con la firma desde el 2011 y que ha desilado luciendo las tradicionales alas de ángel hasta en cinco oportunidades.