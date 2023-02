El salsero puertorriqueño Víctor Manuelle se casa tras 13 años de relación. | Fuente: Instagram

Por medio de sus redes sociales, "El sonero de la juventud", Víctor Manuelle, anunció que se casó con la mujer con la que ha compartido los últimos trece años de su vida, su novia Frances Franco.

"Después de 13 años de convivencia, les anuncio que tomé una de las decisiones más importante de mi vida. Me casé con esta maravillosa mujer que decidió aceptarme y compartir nuestras vidas por el resto de nuestros días", destacó el cantante en su cuenta de la red social de Facebook.

"Me imagino que ya no me preguntarán más cuándo nos casamos. Les dije que cuándo fuera, YO se los iba a informar. ¡EXCLUSIVOOOOOO! Por si tienen alguna duda, nunca me había casado antes", destacó el artista.

El anuncio pone fin a los rumores de que hubiera terminado su romance con Franco. El "sonero de la Juventud" inició su lazo sentimental con la relacionista pública en 2008 y desde entonces han sido vistos como una de las parejas más estables dentro de la industria musical.

Víctor Manuelle, de 52 años, es un cantautor puertorriqueño nacido en la ciudad de Nueva York, intérprete de salsa, pero que también ha tenido éxito con las baladas románticas. El salsero debutó de junio de 1993 con el álbum "Justo a tiempo", al que seguirían casi 20 discos.

En 2013 lanzó "Me llamaré tuyo", y a finales de abril de 2015 vio la luz "Que suenen los tambores", cuyo sencillo del mismo nombre ganó un lugar en las listas Top Latin Songs. El Senado de Puerto Rico le otorgó "Distinguido en Música".

(Con información de EFE)

TEMA DEDICADO A SU PADRE

Víctor Manuelle lanzó una nueva versión de su canción “Algo le pasa a mi héroe”, tema de dedicado a su padre, quien debido a las complicaciones que padeció tras sufrir de Alzheimer, falleció en Puerto Rico.

Lo más resaltante de este éxito es que participan de invitados los artistas puertorriqueños Tommy Torres, Kany García, Gilberto Santa Rosa y Pedro Capó, así como el argentino Noel Schajris. El tema original, dedicado a Víctor Ruiz -progenitor del salsero puertorriqueño-, se lanzó en 2015, tres años antes de su muerte.

Luego de que su padre fuera diagnosticado con la enfermedad, Víctor Manuelle se convirtió en portavoz de la Asociación de Alzheimer y Desórdenes Relacionados de Puerto Rico. Por ello, el llamado "Sonero de la juventud", participó en diversos eventos a favor de la organización.

