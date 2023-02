Vanessa Hudgens y Austin Butler comenzaron su relación en el 2011. | Fuente: Instagram

Vanessa Hudgens y Austin Butler terminaron su relación de nueve años por razones que hasta el momento se desconocen. Las especulaciones comenzaron cuando la actriz de 31 años y el actor de 28, no subían fotos a sus redes sociales.

Los fanáticos de ambos artistas comenzaron a comentar sobre su ruptura, sin embargo, lo que dio pie a hablar de esto fue que la popular “Gabriella Montez” de High School Musical eliminó las imágenes que tenía con su pareja en Instagram. En cambio, Austin Butler sigue manteniendo los posts que tenía con Vanessa Hudgens en su red social.

La pareja era considerada como una de las más sólidas en la industria del cine, además, ella había aumentado los rumores de que estaban en lo mejor de su relación tras subir una imagen mostrando un anillo.

Sus seguidores pensaron que el actor le había pedido matrimonio, no obstante, nunca confirmó ni negó estas especulaciones. A pesar de que ni uno haya comunicado algo sobre su situación sentimental, una fuente cercana a ellos aseguró a Us Weekly que la pareja ya no tiene planes a futuro:

"Vanessa y Austin han terminado oficialmente, y Vanessa únicamente le ha dicho a las personas más cercanas a ella sobre su rompimiento”.

Historia de amor de Vanessa Hudgens y Austin Butler

La actriz salía de su relación con Zac Efron en el 2010 y muchos creyeron que no iba superarlo ya que eran una de las parejas favoritas de Disney. Sin embargo, un año después, en el 2011, conoció a Austin Bluter con quien empezó a salir dejando atrás su pasado.

En septiembre de ese año tenían citas y fueron fotografiados muchas veces. A pesar de que ambos dijeron que “no era nada serio”, su romance se confirmó cuando pasaron Año nuevo juntos y viajaron a Disneyland en sus vacaciones.

Siempre compartían fotos mostrándose cariñosos, pero después de nueve años, decidieron tomar caminos por separado.

Te sugerimos leer