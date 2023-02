Conchata Ferrell, que encarnó a Berta en la serie 'Two and a Half Men', sufrió un ataque cardíaco. | Fuente: Warner Bros.

Conchata Ferrell, quien encarnó a la ama de llaves Berta en “Two and a Half Men”, sufrió un ataque cardíaco el pasado 15 de julio, según informó su esposo Arnie Anderson al portal estadounidense TMZ.

La actriz de la serie cómica, protagonizada primero por Charlie Sheen y luego por Ashton Kutcher, fue hospitalizada en mayo por hallarse enferma y pasó más de cuatro semanas en cuidados intensivos hasta que el último jueves sufrió un paro cardíaco.

De acuerdo con su esposo, Ferrell se encuentra conectada a un respirador y realiza una diálisis que la mantiene en una condición estable. Sin embargo, está semiinconsciente y se halla incapaz de poder hablar.

"Va a pasar un tiempo antes de que haya una recuperación. Todo es neurológico", señaló Anderson al mencionado medio. "No hay nada que podamos hacer para acelerar el proceso. Esperamos lo mejor", agregó.

Conchata Ferrell tuvo numerosas apariciones en otras series cómicas como 'Friends'. | Fuente: IMDB

Asimismo, Anderson advirtió que sostiene una comunicación constante con la enfermera de su esposa. Por el momento, no puede visitar a la actriz debido a las restricciones producidas por la pandemia del nuevo coronavirus.

En diciembre, la nominada a dos premios Emmy también fue internada durante varias luego de ser diagnosticada con una infección renal. Según TMZ, su actual estado de salud está relacionado con esta enfermedad de la que pareció recuperarse en febrero.

Con “Two and a Half Men”, Conchata Ferrell obtuvo una nominación al Emmy y se convirtió en una de las figuras más queridas de la sitcom. Además, ha aparecido en numerosas películas y otras series televisivas como “Buffy the Vampire Slayer”, “The Ranch” y “Erin Brockovich”.