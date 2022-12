'Ya vete a dormir” le respondió Gigi Hadid a Jake Paul tras insultar a Zayn Malik. | Fuente: Captura de pantalla

La modelo Gigi Hadid no dudó en defender a su novio Zayn Malik de las ofensas del youtuber Jake Paul quien, a través de una serie de tuits, insultó reiteradas veces al ex One Direction solo porque no le contestó cuando él intentaba ser amable.

El cantante había asistido al encuentro de box entre Tyson Fury y Deontay Wilder para el campeonato de peso pesado de la WBC en el Madison Square Garden. Sin embargo, de acuerdo con lo que escribió Jake, le pasó la voz a Zayn pero no le hizo caso.

“Casi tuve que aplaudirle a Zane de One Direction porque es un chico pequeño y tiene una actitud y básicamente me dijo que me fuera a la mier** sin ninguna razón cuando estaba siendo amable con él... Zane si estás leyendo esto... deja de estar enojado porque llegaste solo de casa a tu gran habitación de hotel”, expresó el influencer en un tweet.

Luego escribió: “Hermano, literalmente comenzó a gritar y enloquecer ‘¡Quieres probarme, amigo!’ jaja Me siento mal por las estrellas de la infancia”.

LA RESPUESTA DE GIGI HADID

No obstante, no contaba con que Gigi Hadid lo leería y le contestara tajantemente defendiendo a Zayn Malik de sus improperios:

“Lol! ¿Lo dices sólo porque no le importa salir contigo y tu vergonzoso equipo de groupies de YouTube?... Solo en casa con sus mejores amigos como un rey respetuoso porque me tiene, cariño. Sin ser molestado por tu irrelevante y feo trasero. Ya vete a dormir”.

Esta respuesta se hizo viral y muchos de los seguidores de la pareja tildaron de “heroína” a Gigi Hadid por defender a su novio. Hasta el momento Zayn Malik no ha mencionado nada al respecto, no obstante, sus fans esperan que aclare la situación.