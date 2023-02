Con 71 años, el galán de telenovelas brasileño Antonio Fagundes, protagonista de más de 30 melodramas, se encuentra desempleado. | Fuente: Instagram

TV Globo decidió desprenderse de uno de sus principales rostros: Antonio Fagundes, protagonista de más de 30 telenovelas, se sumó a la ola de artistas que han sido despedidos del canal en los últimos meses. Con 71 años, se encuentra desempleado.

El actor advirtió que la señal se arriesga a perder su audiencia más fiel. "TV Globo está deshaciéndose de su patrimonio y arriesgando su historia", apuntó comparándolo con un museo que, después de décadas, decide deshacerse de la Mona Lisa. "Es como si la empresa se proponga olvidar todo el pasado y empezar el futuro. Puede que funcione, pero puede que no funcione", agregó el intérprete de medio centenar de obras teatrales y decenas de películas.

Después de 44 años de contrato, Antonio Fagundes fue despedido del canal. "Sabía que en algún momento podría pasar", admitió. "Entiendo que no fui despedido porque ya no sirvo. Aun así, escucho: les diste 44 años de tu vida. No, no le di nada a nadie. Fue un intercambio", comentó al portal Veja.

En estos momentos, se encuentra con tranquilidad para elegir su siguiente proyecto. "Estoy muy bien y con libertad para aceptar lo que quiera", admitió para luego señalar que ha recibido propuestas de otros canales, además de plataformas de streaming y para rodar películas. "También tengo la intención de producir cintas", agregó.

UN FACILISMO EN LAS TELENOVELAS

El brasileño -recordado protagonista de "El rey del ganado", "Vale todo" y "Terra Nostra"- hizo eco de las quejas de sus colegas, especialmente actrices, sobre el espacio brindado a los adultos mayores en televisión. Él consideró que la responsabilidad recae en manos de los guionistas que "se han vuelto adictos a hacerlo más fácil".

Para Antonio Fagundes, buscan el facilismo de poner en pantalla a una pareja hermosa y carismática. "Cada vez que intercambian miradas apasionadas, el público dirá 'ah'. Y si el hombre se quita la camisa y muestra sus músculos, mejor aún", criticó. "Esta facilidad creó una inercia en la dramaturgia que necesita romperse. Poner una pareja mayor o sin una belleza apolínea requiere un poco más de trabajo, requiere más inteligencia y cultura", apuntó.

Actualmente, el actor se encuentra viviendo en cuarentena con su esposa, la actriz Alexandra Martins, en su casa en la zona Oeste de Río de Janeiro. Mientras estudia propuestas de trabajo, dedica su tiempo a leer, ver películas, la gimnasia y clases de gastronomía.