Las conductoras Tula Rodríguez y Maju Mantilla, del programa “En boca de todas” dieron positivo a la COVID-19, según informó ProTV. | Fuente: Instagram

Según informó ProTV, la productora a cargo del programa “En Boca de Todos”, las conductoras Tula Rodríguez y Maju Mantilla,contrajeron el nuevo coronavirus.

El comunicado comenta que “cumpliendo con las normas de bioseguridad que América Televisión y ProTV establecieron ante la crisis sanitaria que se vive en el Perú y mundialmente, se informó que las conductoras del programa ‘En boca de todos’ María Julia Mantilla y Tula Rodríguez, se sometieron- como cada semana- a un examen molecular, dando ambas resultado positivo para COVID-19”.

“Queremos informar que la salud de nuestros talentos es estable y no presentan síntomas propios de la enfermedad. Sin embargo, como establece el protocolo del Ministerio de Salud, se encuentran cumpliendo una estricta cuarentena en sus respectivos domicilios. Por lo que deberán ausentarse durante varias semanas de la conducción del programa ‘En boca de todos’”, continúa el comunicado.

RECORDÓ A JAVIER CARMONA

Tula Rodríguez volvió a recordar a su esposo Javier Carmona, quien falleció a finales de septiembre del 2020 luego de mantenerse en un estado vegetativo irreversible por más de dos años. Ha aceptado a sobrellevar el dolor de su pérdida y no contempla un nuevo amor en su vida por el momento.

Con una carrera en la televisión como presentadora y única progenitora en la vida de la pequeña Valentina, Rodríguez asegura que el concepto que tiene presente en su vida hoy es la “aceptación”, a cuatro meses de la muerte de Carmona. Ella lo acompañó hasta sus últimos minutos de vida y vuelve a recordarlo con cariño.

“Acepto que Dios decidió llevarse a mi esposo”, señaló la presentadora al diario Trome y rechazó la posibilidad de volver a enamorarse muy pronto: “Hoy no tengo la intención de enamorarme. No sé si pasará, no lo busco ahora. No tengo mente ni cabeza para eso, no lo sé; mi hija no quiere”.

NUESTROS PODCASTS "Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana. “El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.

Te sugerimos leer