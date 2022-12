Toño Mauri: Tras tres meses en coma y doble trasplante de pulmón, el actor mexicano superó la COVID-19. | Fuente: Instagram

Tras haber estado en el hospital durante varios meses por la COVID-19, el actor mexicano Toño Mauri reapareció en televisión y se mostró feliz de poder regresar a su casa luego de superar esta enfermedad.

“Pudiera haber sido un sueño, pero no, es una realidad y estoy muy contento de estar aquí pudiéndolo contar”, dijo el artista en diálogo con “El Gordo y la Flaca”. Mostrándose conmovido, Mauri recuerda lo que pasó antes de entrar en coma:

“Esto es algo increíble, este virus es algo que no tiene nombre porque es muy agresivo. En mi caso atacó los pulmones, pero los atacó con tal fuerza que yo en el transcurso del hospital ya no podía respirar. Entonces fue cuando me tuvieron que conectar a una máquina y entré en coma. Estuve tres meses y medio en coma y esto fue lo que más me dañó en ese momento”, contó.

Tras despertar del coma, tuvo que recibir un trasplante de pulmón y agradeció a la persona que le donó su órgano: “Quiero darle las gracias al donante que no solamente me dio sus pulmones, sino que les dio otros órganos a otras personas que en este momento están vivas”, expresó.

Entre lágrimas, Toño Mauri confesó sentirse feliz de poder estar nuevamente con su familia: “Pude lograr lo que más quería, que era ver a mis hijos, que era ver a Karla (su esposa) y estar juntos”, sostuvo.

MENSAJE DE SU HIJO

Antonio Mauri, hijo del actor mexicano, compartió el momento en el que su padre regresó a su casa. "¡Gracias Dios! Todavía no me la creo que después de 8 meses en el hospital y un transplante doble de pulmón ya esté mi papá en la casa", escribió el joven.

"Hubieron muchísimas bajas y altas, pero nunca nos sentimos solos. Nos quedamos con las lecciones y siempre estaremos agradecidos por este milagro", agregó.

Asimismo, mostrando vídeos y fotos de su cálido recibimiento por su familia, también agradeció a los donadores de órganos porque fue uno quien le salvó la vida a su padre:

"Seguiremos pidiendo siempre por el donador, los enfermos , y todos los que dedican su vida para curar a los demás, son nuestros héroes. Gracias por todas sus oraciones, seguimos pidiendo mucho por ustedes", culminó su mensaje.

