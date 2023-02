Tom Hanks mandó carta de apoyo y una máquina de escribir a un niño, de 8 años, del que se burlaban por su nombre. | Fuente: EFE

El actor Tom Hanks respondió a una carta y envió un regalo especial a un niño australiano, de ocho años, quien le confesó en una misiva que sufría acoso escolar por llamarse Corona De Vries.

El niño se preocupó al conocer que, a mediados de marzo, el artista y su esposa, Rita Wilson, habían contraído el nuevo coronavirus durante su estancia en Australia. Actualmente, la pareja ya superó la enfermedad.

Corona les preguntaba en una carta cómo se encontraban de salud y les contó en el colegio sus compañeros se metían con él a raíz de su nombre y en el contexto de la pandemia mundial.

"Me encanta mi nombre pero en la escuela la gente me llama el coronavirus. Me pongo muy triste y enojado cuando la gente me llama así", narró el pequeño en su carta fechada el 6 de abril, según el Canal 9 de la televisión australiana, que ayudó al hacer de intermediario entre ambos.

En su respuesta, Tom Hanks, quien ya se encuentra en Estados Unidos, le dijo que "aunque ya no estoy enfermo, el recibir tu carta me hizo sentir mucho mejor", al agradecerle sus buenos deseos.

"Sabes que eres la única persona que conozco que se llama Corona, como el anillo alrededor del sol, como una corona", agregó el ganador de dos Oscar y cuatro Globos de Oro.

Tom Hanks, además, le regaló al niño su máquina de escribir, una antigüedad de la marca L.C. Smith & Corona Typewriters Inc.

"Pienso que esta máquina de escribir es adecuada para ti (...) Pregúntale a un adulto cómo funciona. Y úsala para escribirme", escribió el protagonista de las películas "Forrest Gump" y "Filadelfia", que en la postdata añadió: "Tienes un amigo en mí", en alusión a la canción de la película animada "Toy Story".

Al recibir la respuesta y el regalo, Corona De Vries expresó su felicidad por tener un "nuevo amigo en los Estados Unidos", indicó la familia al canal 9. Y sobre la máquina de escribir dijo: "es genial (...) es tan vieja que debe haber pertenecido a alguien antes de que se la dieran a Tom Hanks". (EFE)

