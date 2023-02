Tito Nieves fue operado de la vesícula en Miami. | Fuente: Instagram | Tito Nieves

Compartiendo una foto desde la camilla de una clínica en Miami, Tito Nieves anunció que será operado de la vesícula. A través de sus redes sociales, el intérprete de “Fabricando Fantasías” subió una imagen a sus redes sociales antes e ingresar a sala de operaciones:

“Buenos días familia. Ya listo para la cirugía. Gracias a todos por sus oraciones y mensajes. Sé que todo saldrá bien porque Dios está conmigo, gracias a ustedes por tanto cariño”, escribió el artista.

Jeanette Figueroa, esposa del ‘Pavarotti de la salsa’, lo acompaña en estos momentos. Tras la publicación, muchos personajes ligados a la música les han enviado sus mejores deseos.

Entre ellos se encuentra Daniela Darcourt, con quien lanzó la canción “Si tú te atreves”: “All my prayers for you, daddy (Todas mis oraciones por ti, papi)... Te veo pronto”, escribió la salsera; y el venezolano Oscar de León: “Mi hermano espero en nombre de Dios todo saldrá bien bendiciones”.

Cabe resaltar que Tito Nieves fue sometido a una delicada operación al corazón en una clínica en la ciudad de Orlando, Florida, hace un par de años.

“SI TÚ TE ATREVES”

Tito Nieves y Daniela Darcourt presentaron su nuevo tema “Si tú te atreves”, el cual ha sido bien recibido desde la comunidad salsera. En ese sentido, el artista puertorriqueño destacó el talento por la salsera peruana, y demostró sentir admiración por su trabajo en todos los ámbitos.

“Para mí también fue un sueño grabar con esta joven talentosa, a quien admiro tanto. A parte de ser una gran cantante, le veo un futuro como el de Jennifer Lopez. Actriz, baila bien, canta bien, seguro que sí”, expresó Tito Nieves sobre la salsera peruana en el programa “Magaly TV: La Firme”.

“Esta es una opinión personal mía. Lo digo con mucho orgullo. He visto sus comienzos, el total empeño que le ha puesto a su carrera. No es una muchacha fabricada (…), y es genuina con su público. Y la comparo con las de afuera: Celia Cruz, La India…”, agregó frente al desempeño de Daniela Darcourt en la música.

