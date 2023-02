Adam Sandler se retiró por la falta de 'batidos' en la oferta del restaurante. | Fuente: AFP

¿Adam Sandler se molestó por la espera en un restaurante? Al parecer fue otro motivo por el que se retiró del lugar en el video de una joven que se hizo viral en TikTok, en el cual se ve la cinta de video de cómo él está junto a su hija y decide irse, porque la mesera insistía en que debía esperar media hora.

El actor de Hollywood decidió utilizar su cuenta oficial en Twitter para dar fin a la “controversia” en el internet y aclaró que se fue solo por una razón: la falta de malteadas en una de las ofertas del establecimiento. Además, indicó que la camarera tuvo un trato muy “amable” hacia él.

“Para que conste, solo dejé el IHOP porque la amable mujer me dijo que el trato de todo lo que puedas comer no se aplicaba a los batidos”, escribió Adam Sandler ante la ola de comentarios que causó el clip difundido en las redes sociales. Y finalmente, dejó saber que no fue por la larga espera.

Sin trato especial para estrellas

Unos días atrás, una usuaria de TikTok se convirtió en tendencia en dicha plataforma de videos al compartir el exacto momento en el que le indicaba a Adam Sandler que debía esperar como el resto de los clientes en la fila. Aunque su acción tenía sentido, porque nadie debería tener un trato especial… Ella se sintió mal al no reconocer quién era.

Dayanna Rodas, con un filtro de payasa (porque así dice que se siente), mostró cómo, cumpliendo con su trabajo, le dijo a un par de nuevos clientes que tenían que esperar porque todas las mesas estaban llenas. Esas personas eran Adam Sandler y su hija.

El actor de “Diamantes en bruto” tal vez no esperaba esta respuesta, por lo que se notó algo incómodo con la situación y solo atinó a retirarse con la menor. "¡Por favor, vuelve!", menciona el texto con el que Rodas acompañaba al video.

