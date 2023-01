The Weeknd muestra radical cambio físico en sus redes sociales. | Fuente: Instagram

Tras aparecer con vendas que rodeaban toda su cara y con los ojos moreteados, The Weeknd llevó a otro nivel su presentación en los AMAs 2020 el pasado 23 de noviembre ya que lució igual que en su videoclip de la canción ‘Blinding Lines’ y en el cortometraje ‘After Hours’.

Para acabar con su misterio, el artista apareció en sus redes sociales con el rostro totalmente hinchado y con cambios como si se tratara de una sesión de bótox. Esto generó una serie de comentarios en las redes luego de que escribiera en la descripción: “Hola Ken, dónde está Barbie”.

Sin embargo, la transformación de The Weeknd fue para su nuevo vídeo video “Save your tears” del álbum ‘After Hours’. Con la nariz respingada, con una cara más fina, pómulos resaltados y los labios hinchados, el cantante mostró este resultado con una foto a sus más de 27 millones de seguidores.

COLABORACIÓN CON CALVIN HARRIS

Los cantantes Calvin Harris y The Weeknd unen voces para su primera colaboración artística con "Over now", un sencillo que mezcla el pop con algo de punk y rhythm and blues y que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

La colaboración entre el escocés y el canadiense, viene acompañada de un videoclip que ha sido realizado por el buen amigo y colaborador creativo de Harris, Emil Nava (anteriormente ha colaborado con Ed Sheeran o Khalid), informa un comunicado de Sony Music

El filme intenta difuminar las líneas que separan la tecnología de la realidad y crear "una experiencia que trasciende el espacio y el tiempo", señala la nota.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

El colombiano Jorge Isaacs escribió apenas un librillo de poemas y esta novela, “Maria”, posiblemente la mejor contribución americana a la literatura romántica. Estudió en Bogotá y renunció a la carrera médica para embarcarse en la batalla del Cauca, lugar donde se sitúa la trama de la novela.

Te sugerimos leer