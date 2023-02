El actor Chandler Riggs, recordado por su paso en 'The Walking Dead', reapareció en redes sociales tras ser hospitalizado de emergencia. | Fuente: Fox

Chandler Riggs reapareció en redes sociales tras ser hospitalizado de emergencia. El recordado actor de "The Walking Dead" compartió un video en el que aparece caminando con la ayuda de un andador.

"Cuidado Wall Street, aquí vengo recién salido de la cirugía", escribió la estrella, de 21 años, quien se recupera bien de una cirugía menor.

Su comentario de Wall Street se debe a que, previamente, había criticado a la aplicación Robinhood por bloquear acciones de GameStop, compañía de videojuegos

"Tengo una botella entera de oxicodona y estoy listo para tomar más malas decisiones financieras", agregó Chandler Riggs.

A continuación, hizo referencia a su pasado en "The Walking Dead" con un jocoso: "Lo juro, si veo una sola broma de 'walkers'". Así es como se les llama a los zombis en la popular serie y en inglés también sirve para llamar a la andadora.

Esta semana, se sometió a una intervención menor según reveló su madre. "Para todos los que están preocupados, tuvo que someterse a una cirugía menor, pero ahora se está recuperando. Estoy con él y está bien. Gracias por sus amables palabras y buenos deseos", señaló Gina-Ann Riggs en su cuenta de Instagram.

Su familia no ha brindado las razones detrás de la intervención quirúrgica a la que fue sometido, pero afirman que se encuentra a salvo. Como se recuerda, en el 2019, el joven actor sufrió un episodio duro para su salud desde que cayó accidentalmente de un caballo.

SOBRE SU CARRERA

Nacido en Atlanta, Estados Unidos, la celebridad Chandler Riggs se dio a conocer por su papel en “The Walking Dead”, serie donde interpretó al hijo de Rick Grimes (Carl) entre el 2010 y 2018. El intérprete ingresó al reparto desde muy joven y se mantuvo como un personaje recurrente hasta su adolescencia.

Paralelamente, ha participado en pequeñas producciones para el cine como “La maldición de la abuela”, “Keep Watching”, “Inherit the Viper” y “Only”. Desde su aparición en la serie “A Million Little Things”, en el 2019, la estrella de televisión no ha vuelto actuar en otros proyectos.

