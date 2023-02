El intérprete de Carl Grimes tuvo que ser internado por una cirugía menor. | Fuente: AMC

Chandler Riggs fue hospitalizado de emergencia, así informó el propio actor desde su cuenta oficial en Twitter el pasado miércoles 27 de enero. Conocido por su rol como Carl Grimes en “The Walking Dead”, la estrella de 21 años publicó una fotografía donde se le ve acostado en la cama de un hospital.

“Volvimos”, escribió en la leyenda de la imagen. El escueto mensaje de Riggs generó una serie de especulaciones entre sus seguidores, provocando mayor preocupación sobre lo sucedido. Para alivio de muchos, solo se trata de una “cirugía menor”, según reveló la madre del artista estadounidense.

“No tenía idea de que había publicado esta foto. Para todos los que están preocupados, tuvo que someterse a una cirugía menor, pero ahora se está recuperando. Estoy con él y está bien. Gracias por sus amables palabras y buenos deseos”, señaló Gina-Ann Riggs en su cuenta de Instagram.

“Hola, chicos, tuve que operarme, pero salió bien y me estoy recuperando”, agregó Chandler Riggs poco después como respuesta a la fotografía inicial. “Serán unos días hasta que vuelva a la normalidad, pero gracias por todo el amor”.

Su familia no ha brindado las razones detrás de la intervención quirúrgica a la que fue sometido, pero afirman que se encuentra a salvo. Como se recuerda, en el 2019, el joven actor sufrió un episodio duro para su salud desde que cayó accidentalmente de un caballo.

SOBRE SU CARRERA

Nacido en Atlanta, Estados Unidos, la celebridad Chandler Riggs se dio a conocer por su papel en “The Walking Dead”, serie donde interpretó al hijo de Rick Grimes (Carl) entre el 2010 y 2018. El intérprete de ahora 21 años ingresó al reparto desde muy joven y se mantuvo como un personaje recurrente hasta su adolescencia.

Paralelamente, Riggs ha participado en pequeñas producciones para el cine como “La maldición de la abuela”, “Keep Watching”, “Inherit the Viper” y “Only”. Desde su aparición en la serie “A Million Little Things”, en el 2019, la estrella de televisión no ha vuelto actuar en otros proyectos.

