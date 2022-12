Fallece Mark York, actor de la serie 'The Office' a los 55 años por una 'inesperada enfermedad'. | Fuente: NBC

El actor conocido por su papel de Billy Merchant en la comedia "The Office", Mark York, ha fallecido a los 55 años. De acuerdo con el medio internacional TMZ, el artista estaba recibiendo tratamiento en el Miami Valley Hospital de Ohio por una "corta e inesperada enfermedad". A pesar de haber muerto el 19 de mayo, recién compartieron la noticia.

"A pesar de que era parapléjico desde 1988, tenía una actitud y una personalidad muy extrovertida, edificante y positiva. Siempre trató de ver lo que podía lograr y hacer, nunca lo que no podía hacer. Tenía muchas oportunidades de viajar y muchos sueños para el futuro. En los últimos años, Mark York había estado trabajando como inventor y había conseguido dos patentes", reza su obituario, publicado en la web de Kreitzer Funeral Home.

"Era un ávido fan de los deportes, todos los deportes, y le gustaban especialmente los Cincinnati Reds, el fútbol de Ohio State y el baloncesto de los Kentucky Wildcats. A Mark también le encantaba volver a casa de su madre y jugar a juegos de mesa con ella y su hermano Brian durante horas y horas. Tenía un espíritu competitivo", añade el texto.

Mark York debutó en la gran pantalla en 1997 en 'Sin respiro', cinta en la que aparecían estrellas como Ben Affleck o Rachel Weisz. También hizo apariciones en' A.I. Inteligencia Artificial' de Steven Spielberg, Fighting Words y Profile. Apareció en un capítulo de No con mis hijas, así como en una entrega de 'CSI: Nueva York'.

Su papel más recordado le llegó en 2006, cuando dio vida a Billy Merchant en "The Office", además, participó en cuatro episodios de la producción interpretando al gerente del edificio en el que se encuentran las oficinas de Dunder-Mifflin.

El éxito de "The Office"

Han pasado ya más de 15 años de su estreno, pero el fenómeno de "The Office" no se ha oxidado en absoluto, ya que en el 2020 fue la serie en streaming más vista en Estados Unidos. Ahora, las surrealistas andanzas de Steve Carell y compañía llegan a Peacock después de su segunda y exitosa vida en Netflix."Es una locura. Es una locura no solo que todavía siga ahí sino que todavía siga siendo muy popular", admitió a EFE Óscar Núñez, uno de los actores del coral y fabuloso reparto de "The Office" (2005-2013).

Ni "Friends", ni "The Simpsons". La serie más popular en streaming en EE.UU., en 2020, fue "The Office" con 57.100 millones de minutos vistos en total en los últimos doce meses, según la consultora Nielsen.

El alcance de la espléndida resurrección de "The Office" en el mundo digital se aprecia mejor al considerar que "Grey's Anatomy", la segunda en esa clasificación, se quedó a una gran distancia al lograr "solo" 39.400 millones de minutos.

Con este dato en mente se entiende que Peacock, el nuevo servicio de streaming de NBCUniversal, tirara la casa por la ventana. ¿El precio para Peacock por quedarse con "The Office" durante cinco años en EE.UU.? 500 millones de dólares.

