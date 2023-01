Jim Parsons tuvo coronavirus | Fuente: Instagram

El actor Jim Parsons, quien interpretó a Sheldon Cooper en la exitosa serie "The Big Bang Theory", confesó que él y su esposo, Todd Spiewak, se contagiaron del nuevo coronavirus.

La estrella de "The Big Bang Theory" reveló que enfermaron al inicio de la pandemia y cómo superaron la enfermedad.

"Sí, lo tuvimos. Todd y yo lo tuvimos al principio, como a mediados de marzo", dijo Parsons en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

"No sabíamos qué era. Pensamos que estábamos resfriados. Luego parecía menos probable y finalmente perdimos los sentidos del olfato y el gusto. Nunca pensé cómo el gusto y el olfato pueden desaparecer por completo. Y cuando estás en cuarentena no hay nada más que hacer que comer. Dios mío, eso fue brutal", contó.

Tras ello, Fallon preguntó a Parsons cómo habría llevado la pandemia su personaje en "The Big Bang Theory".

"Estaba preparado para esto. Este es el momento que estaba esperando. Hay un episodio, en el que no pensé hasta hace poco, en el que tenía un bot, él tenía una pantalla y un control remoto. Y eso era cuando la gente todavía necesitaba reunirse en grupos, pero él simplemente enviaba eso y se quedaba en su habitación. No me toques, no estornudes. Supongo que estaría bien", respondió.

Tras el final de "The Big Bang Theory", Parsons ha trabajado en la serie de Ryan Murphy para Netflix, que le valió una nominación al premio Emmy. "Fue muy bizarra", dijo el intérprete sobre la entrega de galardones virtual.

Asimismo, el actor aparecerá próximamente en las películas "Los chicos de la banda" y "So Much".

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

En este episodio, la novela elegida es “Las aventuras de Sherlock Holmes”, donde el protagonista es un doctor que atendía pacientes y resolvía crímenes en uno de los lugares turísticos más famosos de Londres. Dichas historias están narradas en primera persona por el Dr. Watson, su colaborador y buen amigo.

Te sugerimos leer