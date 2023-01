Eiza González comenta no logró obtener el papel de Gatúbela en The Batman. | Fuente: Captura de pantalla

La actriz mexicana Eiza González confesó sentirse triste por no haber obtenido el papel de Gatúbela en la película The Batman, protagonizado por Robert Pattinson. La artista aseguró al medio The Hollywood Reporter que estuvo ensayando y trabajando duro para ser la coprotagonista del film, sin embargo, no lo logró.

Después de audicionar y no quedar como Catwoman, calificó el hecho como “doloroso y duro”: “Es imposible no hacerse ilusiones, especialmente cuando llegaste tan lejos. Si llegas hasta ahí es porque de verdad estás viviendo el personaje”.

Eiza González se mostró triste ya que no pudo tener el papel y confesó que se preparó mucho para obtenerlo: “Es doloroso, siempre es duro. Tienes una visión de ti misma en el papel para poder ver al personaje, por lo que no puedes tener un pie dentro y otro fuera”, continuó.

“Cuando me preparo para un papel soy un poco rara, especialmente en esos momentos en los que hago pruebas de cámara o estoy muy avanzada en el proceso. Yo vivo y respiro el personaje”.

Cabe resaltar que la mexicana fue una de las actrices voceadas para pertenecer al Universo Cinematográfico de DC desde hace tres años. Hasta el momento, la actriz espera que se estrene los films en los que participó como “Love spreads” y “Cut throat”.

THE BATMAN Y EL CORONAVIRUS

De acuerdo con el portal Variety, la película dirigida por Matt Reeves, “The Batman”, detendrá sus grabaciones durante dos semanas para evitar el contagio del COVID-19 entre el equipo de filmación. Así se lo confirmó Warner Bros al mencionado medio.

Esta medida fue tomada luego de que Tom Hanks anunciara que él y su esposa Rita Wilson fueron diagnosticados con la enfermedad respiratoria durante el rodaje de “Elvis Presley”, en Australia.

Te sugerimos leer