Thalía: su abuela abandonó el asilo y vivirá con la actriz Laura Zapata tras denuncia de maltrato. | Fuente: Twitter

Thalía y Laura Zapata denunciaron públicamente que Eva Mange, su abuela, había sufrido abandono en el asilo Le Grand Senior Living en México. A inicios de enero, esta noticia causó revuelo ya que la señora tiene 103 años y ese maltrato perjudicaría su salud.

Sin embargo, luego de conversaciones y de acaparar con la atención de la prensa, su familiar salió de se recinto y convivirá con Zapata en la ciudad. Con los cuidados respectivos para evitar contraer la COVID-19, la actriz mexicana se mostró feliz de tenerla con ella nuevamente.

Antes de ingresar a su casa, fueron a un centro médico para que revisaran a su abuela y así evaluar su condición. Ahí le diagnosticaron algunos padecimientos de los que no tenían reporte:

“Las doctoras que acompañaron a mi abuela en su traslado a la casa, se dieron cuenta de lo que jamás se percataron en el asilo saliente. A su llegada al hospital, se le detectó un derrame pleural dentro del diagnóstico médico”, escribió Laura Zapata en un comunicado que compartió en su cuenta oficial de Twitter.

Si bien destacó que fue una pesadilla lo que estaba pasando Eva Mange en el asilo, ahora por fin estará más cómoda en casa: “¡Gracias a Dios se termina parte de esta pesadilla! Tengo a mi abuelita con vida, muy dañado su cuerpo, pero llegué a tiempo. Gracias a Dios. Pido oración”, escribió en su red social.

ZAPATA PIDE CÁRCEL PARA LOS RESPONSABLES

Como se recuerda, Laura Zapata, otra de sus nietas, dio a conocer que Eva Mange Márquez se encontraba delicada de salud.

"Desafortunadamente, ha sufrido una merma en su salud y yo me encuentro atendiendo este asunto para determinar el motivo de la disminución de su salud", indicó. La actriz de telenovelas mexicanas también pidió a sus seguidores una oración por su abuela.

En el día de su cumpleaños 103, Laura Zapata fue a verla -cumpliendo con los protocolos de salud- pero se encontró con que doña Eva tenía nueve escaras decúbito. Es decir, lesiones en la piel causadas por presión por un prolongado tiempo.

"No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables", demandó en Twitter.

