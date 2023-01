Ricardo Montaner se une a la cruzada solidaria 'Por un Perú sin hambre'. | Fuente: Instagram

Ricardo Montaner reveló que será uno de los artistas internacionales que apoyará en la cruzada solidaria "Por un Perú sin hambre". El intérprete de "Bésame la boca" envió un mensaje a todos los peruanos anunciando su paritipación.

"Hola, querida gente de Perú, no saben la alegría que me da saludarlos. Sé que están realizando el Teletón y tengo la posibilidad de participar con una canción, eso también me pone muy contento", expresó el cantante venezolano en un video.

En ese sentido, pidió a la población peruana que esté más unida que nunca en medio de la crisis sanitaria por la COVID-19 y colabore con esta iniciativa que busca ayudar a quienes más lo necesitan.

"Yo quería pedirles, por favor, que pongan la mano en su corazón y piensen en la ayuda que ustedes van a dar a esta comunidad. Yo te pido, porque sé que el pueblo peruano es maravilloso, que aportes todo lo que puedas en estos tiempos difíciles, sé que la solidaridad puede más que eso", agregó Ricardo Montaner sobre la campaña "Por un Perú sin hambre".

Fundación Teletón San Juan de Dios se une a la Conferencia Episcopal Peruana, a través de su iniciativa “Denles Ustedes de Comer”, para presentar “Por un Perú sin hambre”, una gran cruzada de solidaridad nacional que busca apoyar a través de Cáritas del Perú para brindar alimentación a las familias más vulnerables a lo largo del país.

Esta campaña es una invitación a la solidaridad de todos los peruanos y, que con las donaciones que se logren, se podrán abastecer a 100 comedores parroquiales, distribuidos en las 46 jurisdicciones eclesiásticas, que se encuentran en todas las regiones del Perú y que atenderán diariamente a 10 mil personas.

La campaña ya ha comenzado y tendrá duración hasta el 19 de junio, fecha en la que se realizará el evento central que consistirá en una maratón de 5 horas ininterrumpidas a través de la página de Facebook y canal de YouTube de Teletón Perú.

Este evento sin precedentes para la Fundación Teletón contará con la participación de diversas figuras como Jefferson Farfán, Gisela Valcárcel, María Pía Copello, Cristian Rivero, Paco Bazán, Susana Baca, Patricia Barreto, Sofía Mulanovich, Andrea Llosa. Asimismo, diferentes figuras de los principales canales de televisión se unen a este llamado de unión nacional.

Entre las figuras internacionales también se unen en esta lucha contra el hambre se encuentran la mexicana Yuri, los españoles Rozalén y Raphael, y ahora Ricardo Montaner se une al evento central que se emitirá el próximo 19 de junio desde las 7 p.m. hasta las 12 p.m.

