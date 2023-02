Durante concierto en Houston, Tego Calderón subió al escenario en aparente estado de ebriedad. | Fuente: Instagram

Los fanáticos del cantante de reguetón Tego Calderón se sintieron defraudados, el pasado fin de semana, tras un concierto en Houston (Estados Unidos), donde el intérprete de “Bandolero” subió al escenario en aparente estado de ebriedad e insultó al público que pifió su presentación.

Así lo muestra un video que se ha viralizado en redes sociales y ha generado una oleada de críticas entre sus admiradores. “Yo no quiero que me alaben”, dijo el reguetonero, y más adelante añadió unas palabras incomprensibles que fueron abucheadas por el público.

Ante el rechazo, Tego Calderón no dudó en insultarlos: “Los que están grabando para los programas de bochinche, que mamen este…”, lanzó, mientras se tomaba la entrepierna. "Me da igual si me odian o no", manifestó antes de retirarse del concierto.

EN DEFENSA DE TEGO

Pero esa no sería la única ofensa de Tego Calderón durante la noche. “¡Cabrones!”, le gritó a su público, quienes registraron con sus celulares la lamentable escena. El incidente, sin embargo, despertó la solidaridad de otros músicos, quienes apoyaron al intérprete de “Dando Break”.

Uno de los artistas que salió en su defensa fue el cantante de reguetón y trap Farruko. En su Instagram, él publicó una fotografía de su amigo con un mensaje en el que lo alentaba a seguir adelante. “Estoy contigo hermano, la gente no entiende lo sucio que es este negocio y que uno es un ser humano. Uno se carga, uno también tiene problemas, desilusiones, y aún así uno trata de darle lo mejor al público”, señaló al inicio de su publicación.

Al cantante puertorriqueño se sumó Rafael Pina, frontman de la compañía discográfica Pina Records quien, a través de su cuenta de Instagram, declaró: “¡Estamos aquí para las que sea! Dios te bendiga Tegui”.

Como se recuerda, no es la primera vez que Tego Calderón se encuentra envuelto en la controversia. En el 2006 protagonizó un accidente automovilístico y en abril de 2018 tuvo un incidente similar, ambos en San Juan, capital de Puerto Rico.

