La estrella estadounidense del pop Taylor Swift iluminó los Video Music Awards anuales de MTV este lunes al llevarse el premio al Video del Año, en una presentación en la que se destacó su activismo por los derechos LGBT.

Taylor Swift fue una de los grandes ganadores en esta edición de la entrega de premios, celebrada en Newark, Nueva Jersey, considerada la noche más salvaje de la televisión por sus momentos virales y generadores de memes.

La artista se quedó con el codiciado premio por su canción "You need to calm down" justo después del lanzamiento de su nuevo álbum "Lover", que se convirtió en el más vendido del año en solo dos días.

Haber ganado un galardón votado por los fans demuestra que "desean un mundo en el que todos seamos tratados por igual ante la ley", dijo la joven de 29 años, destacando que el clip terminó con una petición de apoyo a la Ley de Igualdad (Equality Act), que evitaría la discriminación por motivos de género y orientación sexual.

Swift también fue premiada por el mensaje antihomofóbico de la grabación, aunque cuando se lanzó el clip, justo a tiempo para el Mes del Orgullo Gay, fue acusada por algunos críticos de usar imágenes LGBT como técnica de marketing.

Los fans de Camila Cabello y Shawn Mendes no eran los únicos que esperaban ver un beso durante su presentación en el escenario de los MTV Video Music Awards (MTV VMA 2019). Los artistas, que interpretaron su éxito "Señorita", se mostraron románticos mientras cantaban; pero no sucedió nada más. Algo que sorprendió a todos.... hasta a los asistentes del show como Taylor Swift.

La reacción de la ganadora al Video del Año en los MTV VMA 2019 se convirtió en viral y (de seguro) imita a la de más de un espectador. La sorpresa de la intérprete, mientras el dúo se acerca pero nunca concreta su beso, fue captada a través de un video. Ella aparece con la boca abierta y se lleva una mano al pecho.

En las redes sociales, más de uno usó la reacción de Taylor Swift para expresar su propia emoción al ver la presentación de Camila Cabello y Shawn Mendes de "Señorita". Aunque los cantantes no se besaron (como esperaban sus fans), pero se dieron un beso esquimal (en la nariz).

El videoclip de "Señorita" ha sido descrito como "hot" (ardiente) en la mayoría de las publicaciones musicales y de entretenimiento de Estados Unidos y los fans de la pareja, que en 2015 se unió en el éxito "I Know What You Did Last Summer", ya le han dado la aprobación en números.

